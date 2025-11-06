PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses

Lettre ouverte: Environ 600 villes et communes refusent de voir l'autonomie des communes limitée dans la circulation routière

Lettre ouverte: Environ 600 villes et communes refusent de voir l
  • Bild-Infos
  • Download

Bern (ots)

Face aux tentatives qui ont lieu à l'échelon national et cantonal de rendre plus difficile la mise en oeuvre de limitations de vitesse à 30 km/h, les villes et les communes tracent une ligne rouge. Elles demandent au conseiller fédéral Albert Rösti et aux directrices et directeurs cantonaux des travaux publics de ne restreindre en aucun cas davantage la marge de manoeuvre communale.

Plusieurs centaines de villes et de communes demandent expressément à la Confédération et aux cantons de respecter le partage des tâches entre les échelons de l'État et de ne pas restreindre davantage la marge d'appréciation et de manoeuvre des communes en matière de mesures de circulation. Environ 600 exécutifs de communes et de villes de la Suisse entière et de toute appartenance politique ont signé une lettre ouverte sur ce sujet. Ils se réfèrent à la proposition de mise en oeuvre du Conseil fédéral sur la motion 21.4516 "Consolider la hiérarchie du réseau routier à l'intérieur comme à l'extérieur des localités". La motion vise à rendre plus difficile la mise en oeuvre de limitations de vitesse à 30 km/h sur ce que l'on appelle les routes "affectées à la circulation générale". Des initiatives similaires ont été déposées dans plusieurs cantons.

Les signataires renvoient à l'autonomie des communes, garantie par la Constitution, et soulignent que les bases juridiques existantes prévoient aujourd'hui déjà des règles claires pour les modifications de la vitesse. Les prescriptions de droit fédéral ou cantonales supplémentaires entraînent des restrictions, des retards et des incertitudes juridiques inutiles. Elles empêcheraient ainsi la mise en place de mesures efficaces et nécessaires pour la sécurité routière et la protection contre le bruit.

Les communes et les villes sont les mieux placées pour juger des besoins locaux et mettre en oeuvre des solutions efficaces. Elles respectent les règles du jeu et ont recours à la limitation de vitesse à 30 km/h là où celle-ci est judicieuse et raisonnable.

Les deux associations communales refusent notamment une obligation rigide d'installer des revêtements peu bruyants, telle que le prévoit l'actuelle proposition de mise en oeuvre de la Confédération. Elles considèrent les propositions de la Confédération comme une violation de l'article 50 de la Constitution fédérale, qui prévoit une participation des villes et des communes en tant que partenaires étatiques à part entière et vise à garantir l'autonomie communale.

Contact:

Claudia Kratochvil-Hametner, Directrice ACS, Tel. 076 587 45 45
Monika Litscher, Directrice UVS, Tel. 079 702 52 67

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses
Weitere Storys: Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses
Alle Storys Alle
  • 27.10.2025 – 10:40

    Les villes suisses soutiennent les nouveaux accords bilatéraux

    Bern (ots) - En tant que centres économiques, scientifiques, culturels et éducatifs, les villes suisses ont besoin de relations stables avec l'UE. Le paquet " Stabilisation et développement de la voie bilatérale entre la Suisse et l'UE " négocié par le Conseil fédéral doit être clairement soutenu. Elles demandent à être impliquées dès le début et de manière explicite dans sa mise en oeuvre. Pour que les ...

    mehr
  • 05.05.2025 – 15:42

    Les villes rejettent en bloc les mesures d'économie de la Confédération

    Bern (ots) - Le programme d'allègement budgétaire 2027 de la Confédération mettrait en péril la prospérité et la qualité de vie de la Suisse, introduirait un démantèlement de structures essentielles et entraverait le développement économique durable de notre pays. L'Union des villes suisses rejette les mesures imposées unilatéralement par le Conseil ...

    mehr
  • 03.04.2025 – 12:13

    Un sondage conforte les villes dans leur politique des transports

    Bern (ots) - Une étude réalisée par gfs.bern sur mandat de la Conférence des villes pour la mobilité montre que la politique des transports des villes est en ligne avec les besoins de la population. Une majorité des personnes interrogées est satisfaite de la situation des transports, mais souhaiterait tout de même davantage d'espace pour celles et ceux qui se déplacent à pied et à vélo, ainsi que davantage de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren