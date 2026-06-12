Pro Infirmis Schweiz

En Suisse, les personnes en situation de handicap demeurent largement exclues

Zurich (ots)

Après une première édition en 2023, Pro Infirmis publie aujourd'hui son deuxième indice d'inclusion. Unique étude nationale représentative en Suisse sur cette thématique, elle analyse la manière dont les personnes en situation de handicap perçoivent leur inclusion dans 10 domaines de la vie quotidienne. Cette nouvelle édition permet, pour la première fois, de mesurer l'évolution de l'inclusion au fil du temps. En Suisse, près de 1,7 million de personnes sont concernées par le handicap.

Des résultats préoccupants

Une partie des personnes en situation de handicap interrogées constate de légères améliorations dans la perception sociale du handicap. Toutefois, des obstacles considérables continuent d'entraver l'inclusion et la participation à part entière dans de nombreux domaines de la vie. Environ quatre personnes sur cinq déclarent se sentir fortement exclues dans au moins un domaine de la vie.

Politique, emploi et mobilité : les domaines les plus problématiques

Parmi les dix domaines analysés, la politique, le travail et la mobilité apparaissent comme les secteurs où l'exclusion est la plus marquée. Près de trois personnes en situation de handicap sur quatre estiment ne pas être suffisamment représentées en politique. Par ailleurs, quatre personnes sur cinq considèrent que leurs chances de trouver un emploi sur le marché du travail primaire (ordinaire) sont faibles. Enfin, deux personnes en situation de handicap sur cinq se sentent limitées dans l'utilisation des transports publics.

Une nécessité d'agir

Ces résultats soulignent l'importance de renforcer les mesures en faveur de l'inclusion. Pour Manuele Bertoli, coprésident de Pro Infirmis : " cette étude démontre que l'inclusion est encore loin d'être une réalité solide dans le quotidien des personnes en situation de handicap. La Confédération et les cantons ont encore beaucoup de travail à faire "

Informations complémentaires

Le rapport complet est disponible ici https://www.proinfirmis.ch/fileadmin/bilder/4_Ueber_uns/kampagnen/2026/Inklusionsindex_2026/gfzb_Inklusionsindex26_F.pdf. Si vous souhaitez réaliser des interviews ou recueillir des témoignages de personnes en situation de handicap en lien avec les résultats de l'étude, nous pouvons vous fournir des contacts.