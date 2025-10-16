Degussa Goldhandel GmbH

Degussa et le magazine Monopol présentent les cinq artistes nominés pour le prix Young Generation Art Award à la Frieze de Londres

Londres

Dans le cadre de la prestigieuse foire d’art contemporain Frieze de Londres, Degussa Goldhandel, en partenariat avec le magazine d’art Monopol, a annoncé les cinq artistes nominés pour le prix Young Generation Art Award 2026. Ce prix, qui encourage les jeunes talents prometteurs dans le domaine de l’art contemporain, a été créé en 2024 et décerné pour la première fois en 2025.

Cette année, Degussa Goldhandel est représenté pour la première fois à la Frieze de Londres avec ce prix et fait découvrir une vaste exposition consacrée aux œuvres de la première lauréate, Thuy Tien Nguyen, dont le travail a conquis le jury en 2025.

La nouvelle liste des candidats sélectionnés pour l’édition 2026 a été dévoilée hier lors de l’inauguration de la foire. Les artistes nominés sont Yuhao Chen, Lunita July Dorn, Arne Grashoff, Emmélie Lempert et Ken Nwadiogbu. Ils ont été sélectionnés parmi près de 400 candidatures, ce qui témoigne du vif intérêt que suscite le prix Young Generation Art Award auprès des jeunes artistes.

Ces cinq jeunes talents seront présentés dans le numéro de novembre du magazine Monopol. A partir du 28 novembre prochain, leurs œuvres seront exposées dans le cadre d’une exposition collective à la succursale Degussa de Berlin, Französische Straße 48.

«Nous marquons un jalon important en faisant nos débuts à la Frieze de Londres avec la première lauréate du prix Young Generation Art Award dès sa deuxième année d’existence. Cette présence internationale de premier plan souligne la force et la pérennité de notre engagement en faveur de l’art», se réjouit Christian Rauch, CEO de Degussa.

«Le Young Generation Art Award rencontre un énorme écho auprès des jeunes artistes et répond visiblement à leurs aspirations», commente Elke Buhr, rédactrice en chef de Monopol. «Je suis enthousiasmée par la diversité et la qualité des candidatures reçues, et j’ai hâte de présenter les cinq projets les plus remarquables dans Monopol.»

Le Young Generation Art Award est doté de 10 000 euros pour le premier prix, et de 3000 euros pour chacun des nominés. Un jury de spécialistes désignera la lauréate ou le lauréat de l’édition 2026 parmi les cinq finalistes. Il se compose à nouveau de Yilmaz Dziewior, directeur du musée Ludwig à Cologne, de Maya Heckelmann, conservatrice et responsable du sponsoring artistique et culturel chez Degussa, et d’Elke Buhr, rédactrice en chef de Monopol.

Brève biographie des nominés

Yuhao Chen ( né en 1991 en Chine ) a étudié à la China Academy of Art et à l’Académie des beaux-arts de Munich, où il a obtenu son diplôme en 2023 comme élève d’Anke Doberauer. Il vit et travaille à Munich.

( ) a étudié à la China Academy of Art et à l’Académie des beaux-arts de Munich, où il a obtenu son diplôme en 2023 comme élève d’Anke Doberauer. Il vit et travaille à Munich. Lunita July Dorn ( née en 1999 à Berlin ) étudie depuis 202o à l’Académie des beaux-arts de Weißensee, dans la classe de Friederike Feldmann. Elle vit et travaille à Berlin.

( ) étudie depuis 202o à l’Académie des beaux-arts de Weißensee, dans la classe de Friederike Feldmann. Elle vit et travaille à Berlin. Arne Grashoff ( né en1995 dans le sud de l’Allemagne ) a étudié le design en communication à Stuttgart, puis la photographie auprès de Heidi Specker à l’Ecole supérieure des beaux-arts de Leipzig. Depuis 2025, il poursuit ses études à l’Université des arts de Berlin, où il réside également.

( ) a étudié le design en communication à Stuttgart, puis la photographie auprès de Heidi Specker à l’Ecole supérieure des beaux-arts de Leipzig. Depuis 2025, il poursuit ses études à l’Université des arts de Berlin, où il réside également. Emmélie Lempert ( née en 1998 à Bonn ) a étudié la psychologie à l’Université Humboldt de Berlin, puis les arts libres à l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf, où elle a obtenu son diplôme en 2024 sous la direction de Peter Piller. Elle vit et travaille à Bonn et Berlin.

( ) a étudié la psychologie à l’Université Humboldt de Berlin, puis les arts libres à l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf, où elle a obtenu son diplôme en 2024 sous la direction de Peter Piller. Elle vit et travaille à Bonn et Berlin. Ken Nwadiogbu (né en 1994 à Lagos, Nigeria) a d’abord suivi des études d’ingénierie avant de se tourner vers les arts. Il a obtenu una maîtrise en peinture à la Royal Academy of Arts de Londres, où il vit et travaille aujourd’hui.

A travers le Young Generation Art Award, Degussa soutient la nouvelle génération d’artistes en partenariat avec Monopol et envoie un signal fort en faveur de la qualité et de la diversité sur la jeune scène artistique européenne.