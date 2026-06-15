Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test des aires de service : la France en tête, l'Espagne à la traîne

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le TCS a testé 129 aires de service en France, en Espagne et au Portugal. L'objectif de cette enquête était d'évaluer la qualité des services, la diversité des infrastructures et leur adéquation aux besoins des voyageurs. Les résultats révèlent d'importantes différences entre les pays. La France se distingue par la qualité générale de ses aires de service, tandis que l'Espagne accuse un retard marqué, notamment en matière de recharge rapide pour véhicules électriques. Le Portugal obtient quant à lui un bilan globalement positif et se démarque par son offre de restauration.

À l'approche des vacances d'été, des milliers de touristes s'apprêtent à emprunter les autoroutes européennes. Afin de déterminer quels pays offrent les meilleures infrastructures, le TCS a réalisé au printemps 2026 un test de terrain portant sur 129 aires situées le long des principaux axes autoroutiers en France, en Espagne et au Portugal. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des enquêtes menées en 2024 et 2025 sur les aires de service en Suisse, en France, en Italie et en Espagne. Deux experts du TCS ont parcouru près de 10'000 kilomètres, en voiture, dans le cadre de cette étude.

De nombreux critères analysés

Le test a porté sur 52 aires en France, 60 en Espagne et 17 au Portugal. Toutes ont été évaluées selon une grille d'analyse standardisée. Les experts du TCS ont examiné les infrastructures de stationnement, les bornes de recharge rapide, les équipements destinés aux camping-cars, les espaces de loisirs et de détente ainsi que l'offre de restauration et de commerces. Chaque aire a fait l'objet d'une visite et d'une évaluation détaillée selon les mêmes critères.

Résultats par pays : de grandes disparités

Les écarts entre les trois pays analysés sont significatifs. La France obtient la meilleure note moyenne avec 69,5 %, devant le Portugal (56,9 %) et l'Espagne (41,8 %).

La France compte neuf aires de service classées "excellentes" et 36 "fortement recommandées". Plus de 86 % des installations évaluées se situent ainsi dans les deux catégories les plus élevées. L'Aire de Besançon (89 %), l'Aire de Mâcon-la-Salle (88 %) et l'Aire de Bolleville (84 %) occupent les premières places, tandis que le Relais Bouguenais (22 %), l'Aire de Treillières (36 %) et l'Aire de Communay Sud (43 %) ferment la marche.

À l'inverse, l'Espagne ne recense qu'une seule aire "fortement recommandée". Sur les 60 aires testées, seules 11 dépassent le seuil de 50%. La majorité des sites sont classés "recommandés" (34) ou "recommandés avec réserve" (25). Les aires de La Caridad (63 %), Penedès (58 %) et La Plana (58 %) obtiennent les meilleurs résultats, tandis qu'Algarrobo (28 %), Torrox (29 %) et Moncalián (30 %) ferment le classement.

Le Portugal occupe une position intermédiaire avec 11 aires "recommandées", 5 "fortement recommandées" et 1 "recommandée avec réserve". Les aires d'Aveiras (69 %), de Santarém (68 %) et d'Almodôvar (61 %) obtiennent les meilleures notes, alors que Galp Coronado (38 %), Alcochete (52 %) et Palmela (52 %) figurent en bas du classement.

Des profils nationaux très différents

Ces écarts de résultats s'expliquent par des différences marquées dans les infrastructures et les services proposés d'un pays à l'autre. La France se distingue par la qualité de ses infrastructures pour les automobilistes et les camping-caristes. Les équipements de vidange des eaux, les points d'eau potable, les sanitaires et les douches sont largement disponibles. Les espaces de détente sont également bien développés, avec des aires de pique-nique, des places de jeux, des équipements de fitness et des zones pour chiens. Les bornes de recharge rapide sont nombreuses et faciles à utiliser. En revanche, l'offre de restauration et les commerces proposant du gaz ou des accessoires pour camping-cars restent limités.

L'Espagne présente des lacunes importantes pour l'accueil des camping-cars. Son principal point faible reste cependant la recharge rapide : à peine plus d'une aire sur dix en est équipée et de nombreuses bornes étaient défectueuses ou hors service lors du test. Les possibilités de paiement et la transparence des tarifs ont également été jugées insuffisantes.

Le Portugal se démarque par son offre de restauration et ses commerces, ainsi que par un bon niveau d'équipement en recharge rapide. Ses résultats sont toutefois pénalisés par le manque d'infrastructures destinées aux camping-cars, notamment pour la vidange des eaux noires et grises et l'approvisionnement en eau potable.

Recommandations pour une Europe plus mobile

Ce test souligne l'intérêt de définir des standards communs à l'échelle européenne pour améliorer la qualité et la cohérence des aires de service. Il s'agit de garantir une qualité de service minimale sur toutes les aires de service, notamment pour les infrastructures de recharge, la gestion des eaux usées, les équipements pour enfants et animaux, ainsi que la sécurité et la propreté. Le TCS appelle à une collaboration renforcée entre les autorités nationales, les exploitants et les clubs de mobilité européens, afin d'améliorer durablement le confort et la sécurité des voyageurs, quel que soit leur mode de transport.