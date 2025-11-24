Pas de relance pour l'école hôtelière de Zurich
Zürich (ots)
Vendredi dernier, nous avons annoncé que GastroSuisse ne relancerait pas l'École hôtelière de Zurich. Nous tenons toutefois à préciser que le restaurant Belvoirpark restera ouvert. Le restaurant est indépendant de GastroSuisse et est géré par Kramer Gastro.
Nous demandons également à tous les médias d'utiliser la photo jointe et non celle du restaurant, car cela pourrait prêter à confusion.
