GastroSuisse

Pas de relance pour l'école hôtelière de Zurich

Zürich (ots)

Vendredi dernier, nous avons annoncé que GastroSuisse ne relancerait pas l'École hôtelière de Zurich. Nous tenons toutefois à préciser que le restaurant Belvoirpark restera ouvert. Le restaurant est indépendant de GastroSuisse et est géré par Kramer Gastro.

Nous demandons également à tous les médias d'utiliser la photo jointe et non celle du restaurant, car cela pourrait prêter à confusion.