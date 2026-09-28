Fürstentum Liechtenstein

Botschafterin und Botschafter akkreditiert

Vaduz (ots)

S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein empfing am Montag, 28. September 2026, folgende Botschafterin und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz:

Jane Charlotte Coombs, Botschafterin von Neuseeland, Wahab Adekola Akande, Botschafter der Bundesrepublik Nigeria, Taekyoon Kim, Botschafter der Republik Korea, Gilles Roduit, Botschafter der Schweizerischen Eidgenossenschaft, und Sovann Ke, Botschafter des Königreichs Kambodscha.

Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterin sowie Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.

Bilder stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

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