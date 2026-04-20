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Die Stabsstelle für Sport führte einen Jugend und Sport (J+S) Leiterkurs Fussball Kindersport durch.

Die Stabsstelle für Sport führte einen Jugend und Sport (J+S) Leiterkurs Fussball Kindersport durch.
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Vaduz (ots)

Der J+S Leiterkurs Fussball Kindersport in Ruggell wurde am Samstag mit der Durchführung des G-Junioren Turnieres, erfolgreich abgeschlossen. Die Durchführung des Turnieres ist ein Teil der Ausbildung für die neuen J+S Leiterinnen und -leiter. Alle 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten nach 6 erfolgreich absolvierten Kurstagen und einer Theorieprüfung das D-Diplom von Kursleiter Roman Stäbler entgegennehmen.

J+S setzt den Schwerpunkt bei den Ausbildungen im Kindersport Bereich auf die entwicklungs- und kindergerechte Trainingsplanung. Die Tage waren mit Theorieblöcken zum Thema Kinderfussball verstehen, Umfeld pflegen, Vielseitigkeit erleben und anschliessender Umsetzung in die Praxis auf dem Fussballplatz gefüllt. Ebenso grossen Wert wie, auf die fussballtechnischen Lektionen, legten die Klassenlehrer Dominik Seiwald, LFV und Julia Oehri, LFV und Roman Stäbler, OFV, auf eine gute Kommunikation. Werte wie Respekt und Fürsorge im Umgang mit Kindern sind wichtig, damit positive Erfahrungen und Freude am Sport möglich sind. Lachen, Lernen und Leisten sind die Werte von Jugend und Sport welche in den Trainings vermittelt werden sollen.

Das J+S Breitensportprogramm gibt es seit 1972. Die Stabsstelle für Sport ist in Liechtenstein für die Ausbildung, Organisation, Subventionen und die Unterstützung der über 50 Organisationen zuständig.

Pressekontakt:

Stabsstelle für Sport
Jürgen Tömördy
T +423 263 63 31

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