Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein nimmt am Munich Migration Meeting teil

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Vaduz (ots)

Regierungsrat Hubert Büchel hat am 26. September 2026 in München am Munich Migration Meeting teilgenommen. Auf Einladung des deutschen Bundesministers des Innern, Alexander Dobrindt, tauschten sich die teilnehmenden Ministerinnen und Minister sowie Vertreter der Europäischen Kommission über die nächsten Schritte in der europäischen Migrationspolitik aus.

Im Mittelpunkt des Treffens stand insbesondere die Umsetzung des europäischen Migrations- und Asylpakts. Liechtenstein betonte, dass die innerstaatliche Umsetzung planmässig erfolgt ist und die bisherigen praktischen Erfahrungen mit den neuen Verfahren positiv ausfallen.

Aus Sicht Liechtensteins gilt es nun, die ersten Umsetzungserfahrungen gezielt zu nutzen, um die Verfahren innerhalb der vereinbarten Architektur des Pakts weiter zu verbessern. Regierungsrat Hubert Büchel sprach sich in diesem Zusammenhang für praxisnahe Vereinfachungen aus, insbesondere dort, wo diese zu effizienteren Abläufen und zu einer besseren Nutzung der bestehenden europäischen Instrumente beitragen.

Das Munich Migration Meeting diente auch der Vorbereitung der weiteren Beratungen auf europäischer Ebene, insbesondere im Vorfeld des anstehenden Innenministerrates im Oktober.

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