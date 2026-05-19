Pistor Holding Genossenschaft

Thomas Keller neuer Verwaltungsrat der Pistor Holding Genossenschaft

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Rothenburg (ots)

Die Pistor Holding Genossenschaft führte heute in Luzern ihre 110. Generalversammlung durch. Nebst der Wiederwahl von Gérald Saudan, David Koller und Christophe Ackermann haben die Genossenschafter neu Thomas Keller in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Grosshändlerin Pistor, welche nebst Bäckereien und Confiserien auch Gastronomie- und Gesundheitsbetriebe mit Nahrungsmitteln und Non-Food-Artikeln beliefert, hielt heute im Hotel Schweizerhof Luzern ihre diesjährige Generalversammlung ab. Rund 240 Teilnehmende waren vor Ort. Sie bestätigten die Bäckerei-Confiserie-Unternehmer Gérald Saudan, David Koller und Christophe Ackermann für weitere zwei Jahre als Verwaltungsräte. "Wir freuen uns über das Vertrauen, das die Genossenschafterinnen und Genossenschafter in unsere Arbeit setzen", erklärt Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger. "Unser Anspruch bleibt, Kundinnen und Kunden effizient und zuverlässig in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen." Zudem wurde neu Thomas Keller in den Verwaltungsrat der Pistor Holding Genossenschaft gewählt. Dies, nachdem er bereits vier Jahre für die Tochterfirma Pistor AG als Verwaltungsrat tätig war und somit künftig eine Doppelrolle einnehmen wird. Daniel Eichenberger unterstreicht: "Thomas bringt eine wertvolle externe Perspektive ein, die hilft, unser Unternehmen und unser Geschäft weiterzuentwickeln. Von dieser Perspektive wird künftig die ganze Pistor-Firmengruppe profitieren."

Reinvestitionen in die Infrastruktur

An der heutigen Generalversammlung in Luzern genehmigten die Stimmberechtigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Verwendung des Bilanzgewinnes. Ausserdem erteilten sie den Führungsgremien Entlastung. Eines der präsentierten Hauptthemen waren Pistors Investitionen in die physische und digitale Infrastruktur. Unter anderem hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr die Logistikanlagen am Hauptsitz in Rothenburg erneuert, in Sennwald eine neue Verteilzentrale für die Ostschweiz eröffnet und den Online-Marktplatz Mercanto auf ein Sortiment von 77000 Artikeln ausgebaut. "Wir sind überzeugt: Unsere genossenschaftliche Aufgabe besteht darin, langfristig zu handeln und finanzielle Mittel zum Vorteil unserer Kundschaft zu investieren", sagt Daniel Eichenberger. "Genau das tun wir heute und in Zukunft".

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