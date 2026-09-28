Fürstentum Liechtenstein

Zukunftstag - Schulkinder erleben neue Berufswelten

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Vaduz (ots)

Am 12. November 2026 findet der diesjährige Nationale Zukunftstag statt. Schulkinder der 5. bis 7. Klasse haben wieder die Möglichkeit, in die Berufswelt ohne Vorurteile und Klischees einzutauchen und Neues zu entdecken.

Die Entscheidung für einen Beruf ist ein grosser Schritt, der von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Neben den persönlichen Fähigkeiten spielen auch geschlechtsspezifische Vorurteile gegenüber bestimmten Berufen immer noch eine grosse Rolle bei der Berufswahl. Um dem entgegenzuwirken und den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben diese bestehenden Klischees zu hinterfragen, findet in der Schweiz und in Liechtenstein auch dieses Jahr der Nationale Zukunftstag statt.

Neue Perspektiven

Die Kinder und Jugendlichen begleiten an dem Tag ihre Eltern, Tanten, Onkel, Göttis, Gottis oder andere Bezugspersonen an deren Arbeitsplatz und lernen so einen neuen Beruf kennen. Dabei liegt der Fokus darauf, die Schulkinder dazu zu bringen, die geschlechterspezifischen Vorurteile der Berufe zu hinterfragen und für einen Tag in ein Berufsfeld einzutauchen, in dem ihr Geschlecht bisher weniger vertreten ist. So öffnen sich für sie neue Perspektiven und Möglichkeiten.

Chance für Unternehmen

Der Zukunftstag bietet auch Unternehmen die Möglichkeit, das Interesse der Kinder und Jugendlichen an ihren Tätigkeitsfeldern zu wecken und frühzeitig Kontakte zu potenziellen Nachwuchskräften aufzubauen.

Auf der Website www.nationalerzukunftstag.ch finden Schulkinder, Eltern, Lehrpersonen und Betriebe zahlreiche Informationen, Angebote, Unterrichtsmaterial und Leitfäden rund um den Sensibilisierungstag am 12. November 2026. Die Anmeldung für Betriebe und Schulkinder läuft bis 23. Oktober 2026.

Der Zukunftstag ist ein Kooperationsprojekt der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen mehrerer Schweizer Kantone und Städte sowie des Fürstentums Liechtenstein.