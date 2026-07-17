Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein nimmt am informellen Schengen Ministerrat in Dublin teil

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Vaduz (ots)

Regierungsrat Hubert Büchel, Minister für Inneres, Wirtschaft und Sport, hat am Donnerstag, 16. Juli 2026, am informellen Schengen-Ministerrat (Inneres) in Dublin teilgenommen. Im Zentrum der Beratungen standen die Zusammenarbeit der Schengenstaaten in den Bereichen Sicherheit und Migration, mit Fokus auf die Bekämpfung organisierter Kriminalität sowie die strategischere Nutzung von Visapolitik zur Stärkung der inneren Sicherheit innerhalb des Schengenraums.

Regierungsrat Büchel gratulierte Irland zur Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft und begrüsste das Leitmotiv "Ní neart go cur le chéile" ("Stärke durch Einheit"). Gerade für einen Kleinstaat wie Liechtenstein sei eine enge internationale Zusammenarbeit und starke Partnerschaften unverzichtbar.

Ein Schwerpunkt der Beratungen lag auf der gemeinsamen Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Regierungsrat Büchel unterstützte den sogenannten "Team Europe"-Ansatz ausdrücklich, was beinhaltet, dass künftig verstärkt auf einen koordinierten Ansatz innerhalb Europas gesetzt wird. Kriminelle Netzwerke agieren heute mehr denn je länder- und kontinentübergreifend. Um diesen wirksam begegnen zu können, sind ein schneller und effizienter Informationsaustausch sowie der Abbau bestehender operativer Hürden entscheidend.

In diesem Zusammenhang begrüsste Liechtenstein die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Weiterentwicklung der Europol-Verordnung. Die Schengen-assoziierten Staaten sind ein wichtiger Teil der europäischen Sicherheitsarchitektur und sollten künftig enger in die Zusammenarbeit eingebunden werden.

Regierungsrat Hubert Büchel unterstrich abschliessend die Bedeutung gemeinsamer europäischer Lösungen: "Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Organisierte Kriminalität kann nur als Team Europe wirksam bekämpft werden. Für Liechtenstein ist eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern von zentraler Bedeutung - gerade auch im Interesse eines sicheren Schengen-Raums."