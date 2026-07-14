Fürstentum Liechtenstein

Entwurf zum Planungs- und Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung (SUP) zur Festlegung von Windeignungsgebieten im Landesrichtplan geht in die öffentliche Konsultation

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 7. Juli 2026, den Entwurf zum Planungs- und Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung (SUP) in Zusammenhang mit der Festlegung von Windeignungsgebieten im Landesrichtplan zur Kenntnis genommen und zur öffentlichen Konsultation freigegeben.

Mit der SUP soll eine abgestimmte Abwägung von Umweltaspekten in der übergeordneten Planung sichergestellt werden. Für die Durchführung wurden ein strategischer Steuerungsausschuss unter dem Vorsitz des Ministeriums für Inneres, Wirtschaft und Sport sowie ein operatives SUP-Team unter dem Vorsitz der Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) eingesetzt.

Der Entwurf zum Planungs- und Umweltbericht beschreibt die festgelegten Windeignungsgebiete, die Ergebnisse der Umweltbeurteilung, die geprüften Alternativen sowie die zugrunde liegenden Interessenabwägungen und deren Begründung. Er ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und-tierhaltung/energienutzung

Stellungnahmen können bis zum 30. September 2026 an sup@llv.li übermittelt werden.

Die einzelnen Bewertungskarten sowie die resultierende "Grundlagenkarte Wind" für den Landesrichtplan, die im Rahmen der SUP erarbeitet wurden, sind im Geodatenportal des Fürstentums Liechtenstein abrufbar. Sie können über folgenden Link eingesehen werden:

https://map.geo.llv.li/theme/Raumplanung

Im Rahmen der öffentlichen Konsultation des Planungs- und Umweltberichts wird eine öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt. Details zur Informationsveranstaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.