The Gentlemen?s Clinic

Roberto Cirillo ist der authentischste aussehende CEO der Schweiz - das zeigt der "Mister CEO Schweiz Index"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Zürich, 19. November 2024, Tag des Mannes - Der "Mister CEO Schweiz Index" bewertet das authentische Aussehen der männlichen CEOs der 50 umsatzstärksten Schweizer Unternehmen. In der Gesamtwertung, die von einer Fachjury von The Gentlemen's Clinic und softwarebasiert vorgenommen wurde, schneidet der Chef der Schweizerischen Post am besten ab. Branchenbasiert bringt die Energiebranche die authentischsten CEOs hervor. Der Index zeigt zudem, dass die 50 CEOs in der Gesamtbewertung des authentischen Erscheinungsbilds eher unterdurchschnittlich abschneiden.

The Gentlemen's Clinic behandelt jährlich mehrere tausend Männer in den Bereichen plastische und ästhetische Chirurgie sowie ästhetische und kosmetische Medizin. In qualitativen Interviews konnte The Gentlemen's Clinic feststellen, dass die Präsenz von Männern in sozialen Medien oder Videokonferenzen zu einem kontinuierlichen Anstieg von plastisch-ästhetischen Eingriffen führt. So konnte The Gentlemen's Clinic seit 2014 mehrere zehntausend Behandlungen durchführen. Der Einfluss der sozialen Medien macht auch vor den CEOs der Schweizer Grossunternehmen nicht halt. Der "Mister CEO Schweiz Index" hat zum Ziel, die 50 umsatzstärksten Schweizer Unternehmen mit einem männlichen CEO zu indexieren und auf ihr authentisches Aussehen zu untersuchen.

«Mit dem "Mister CEO Schweiz Index" beobachten wir den wachsenden Trend bezüglich der Relevanz des authentischen und selbstbewussten Erscheinungsbilds in der Geschäftswelt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich viele CEOs ihrer Aussenwirkung noch nicht bewusst sind oder diese nicht gezielt optimieren», erklärt Giuliano Lenz, CEO und Inhaber von The Gentlemen's Clinic.

Das sind die drei authentischsten CEOs

Angeführt wird die Liste von Roberto Cirillo (Die Schweizerische Post), gefolgt von Benjamin Lakatos (MET Group) auf dem zweiten und Nick Hayek Jr. (Swatch Group) auf dem dritten Platz. Roberto Cirillo überzeugt die Jury mit einer perfekten Haarlinie, die ihm ein authentisches und elegantes Aussehen verleiht. Sein Erscheinungsbild vermittelt sowohl authentische Sympathie als auch Kompetenz. So das Fazit der Fachexperten über den Erstplatzierten.

Unterdurchschnittliche Werte beim authentischen Aussehen bei den Top Managern in Schweizer Unternehmen

Die Analyse des "Mister CEO Schweiz Index" kommt zum Schluss, dass das authentische Aussehen der 50 umsatzstärksten CEOs insgesamt als durchschnittlich bis unterdurchschnittlich einzustufen ist. Dies gilt insbesondere für die Faktoren Haarstyle und Haarlinie der bewerteten Führungskräfte. Demgegenüber fällt die Bewertung der Top 3 durchweg positiv aus. Darüber hinaus zeigt der Index, dass die Top-Führungskräfte des Landes eine durchschnittliche Gesichtssymmetrie aufweisen.

Die Energiebranche hat die authentischsten CEOs

Eine Aufschlüsselung der Bewertungen der einzelnen CEOs nach Branchen führt ebenfalls zu einer klaren Rangliste. Die Analyse der Branchen zeigt, dass die Energiebranche mit vier im Index vertretenen CEOs das Ranking anführt, nicht zuletzt wegen des Zweitplatzierten Benjamin Lakatos. Die Pharmaziebranche, welche von fünf CEOs repräsentiert wird, belegt den zweiten Rang, während die Transport- und Logistikbranche ebenfalls mit fünf im Index vertretenen CEOs den dritten Platz einnimmt. Obgleich die Finanzdienstleistungsbranche die grösste Präsenz im Index aufweist, erreicht sie mit sechs CEOs lediglich den vierten Platz. Die schlechteste Bewertung erhalten die Rohstoffhändler, deren vier CEOs den fünften und letzten Platz erreichen.

Methodik

Für den Index stehen Faktoren wie Haarstyle und Gesichtsausdruck sowie Haarlinie und Gesichtssymmetrie im Fokus. Mit einer gewichteten Punktevergabe wird die Auswertung durch Spezialisten von The Gentlemen’s Clinic sowie softwarebasiert bestimmt. Milder beurteilt werden die Veränderungen der Haarlinie und der Gesichtssymmetrie, da für sie ein viel grösserer Aufwand zur Veränderung betrieben werden muss. Strenger beurteilt hingegen werden die Faktoren Gesichtsausdruck und den Haarstyle, die einfacher zu verändern sind.

Medienkontakt:

Giuliano Lenz E-Mail: g.lenz@gentlemensclinic.com Tel: +41 79 598 11 46

Über The Gentlemen’s Clinic:

The Gentlemen’s Clinic wurde 2014 in Zürich gegründet und hat sich seither auf plastische und ästhetische Chirurgie sowie ästhetische und kosmetische Medizin für Männer spezialisiert. Zentral in der Nähe des Opernhauses direkt am See in Zürich gelegen, hat sich die Clinic in den letzten Jahren mit medizinischer Expertise, modernsten Behandlungsmethoden und exzellentem Kundenservice einen Namen in der Männermedizin gemacht.