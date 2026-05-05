Pestalozzi AG

Bühne frei für die besten jungen Berufstalente

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Dietikon (ots)

Junge Talente verdienen Applaus - und eine Bühne, die weit über den Lehrbetrieb hinausreicht. Der Pestalozzi Stiftepriis 2026 zeichnet Lehrabsolventinnen und -absolventen aus Gebäudehülle und -technik sowie Metallbau und -verarbeitung aus, die mit überdurchschnittlichen Leistungen überzeugen.

Wer eine Lehre mit einem starken Abschluss beendet, hat mehr gezeigt als gute Noten. Dahinter stecken Einsatz, Genauigkeit, Ausdauer und der Wille, Verantwortung zu übernehmen. Genau solche jungen Berufsleute braucht die Schweiz. In Werkhallen, auf Baustellen, in Planungsbüros und in der Produktion leisten sie schon früh einen wichtigen Beitrag. Der Pestalozzi Stiftepriis rückt diese Leistung ins Zentrum und würdigt junge Menschen, die bereits am Anfang ihres Berufswegs mit Können und Verlässlichkeit überzeugen.

Ein Preis mit Wirkung

Der Pestalozzi Stiftepriis ist weit mehr als eine Auszeichnung. Er macht deutlich, welchen Stellenwert berufliche Spitzenleistungen in handwerklich-technischen Berufen haben, und setzt ein starkes Zeichen für die duale Berufsbildung. Gleichzeitig rückt er auch die Ausbildungsbetriebe ins Bewusstsein, die junge Menschen fördern, begleiten und ihnen Verantwortung zutrauen. 2026 wird der Preis in der Deutschschweiz zum 44. Mal verliehen.In der Romandie findet die Verleihung des Prix Apprentissage zum elften Mal statt. Damit ist der Nachwuchspreis längst zu einer festen Grösse geworden - und zu einer Plattform für junge Berufsleute, die mit ihrem Abschluss ein klares Zeichen setzen.

Gut ausgebildete Fachkräfte tragen die Zukunft

Berufe rund um Gebäudehülle und -technik sowie Metallbau und -verarbeitung verlangen technisches Verständnis, Präzision und einen hohen Qualitätsanspruch. Wer hier mit einer starken Leistung abschliesst, bringt beste Voraussetzungen mit, um die Zukunft aktiv mitzugestalten. Genau deshalb ist die Förderung des Berufsnachwuchses so wichtig. Die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG engagieren sich seit vielen Jahren mit Überzeugung für die Berufsbildung. Jedes Jahr begleiten sie Lernende in verschiedenen Berufsfeldern auf ihrem Weg ins Berufsleben. Die Ausbildung ist praxisnah, vielseitig und nah am Arbeitsalltag. In den vergangenen 50 Jahren haben mehr als 1000 Lernende ihre Berufslehre bei Pestalozzi abgeschlossen.

Im November gehört die Bühne den Besten

Lehrabsolventinnen und -absolventen mit einem überdurchschnittlichen Abschlusszeugnis können sich ab Juni online für den Pestalozzi Stiftepriis 2026 anmelden. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 11. September 2026. Die Preisverleihung findet am Freitag, 6. November 2026, erstmals in der Stadthalle Dietikon statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner erwartet ein festlicher Abend mit Dinner, Rahmenprogramm, hochwertigem Geschenk und einer Auszeichnung, die ihren Erfolg würdigt und sichtbar macht.

Alle Informationen zu den zugelassenen Berufen und zur Online-Anmeldung ab Juni finden Interessierte unter www.stiftepriis.pestalozzi.com.

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Über die Pestalozzi Gruppe

Die Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, mit Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Dietikon ZH beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120'000 Artikeln. Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation.

Über Gabs AG

Die Gabs AG ist der schweizerische Leader als Zulieferer für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist Gabs auch als Lieferant für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Der Gebäudehüllenspezialist kann dank seines breiten Sortiments von über 13'000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung, an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen TG.