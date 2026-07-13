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Fürstentum Liechtenstein

Elias Hirschl im Wohnatelier Turmhaus in Balzers

Elias Hirschl im Wohnatelier Turmhaus in Balzers
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Vaduz (ots)

Der 1994 in Wien geborene Autor, Musiker und Slam Poet Elias Hirschl wird von Mitte Juli bis Anfang Oktober im Wohnatelier Turmhaus in Balzers wohnen und arbeiten. Mit zahlreichen Preisen wie dem Düsseldorfer Literaturpreis, dem Publikumspreis beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis, der Nominierung zum Österreichischen Buchpreis oder auch dem Robert-Musil-Stipendium zieht mit Elias Hirschl ein bekannter und vielfach gelobter und ausgezeichneter Literat nach Balzers.

Sein letzter Roman "Schleifen" sei eine Art "quasihistorische Parallelerzählung, die an einem sehr realistischen Punkt der Geschichte anfängt und sich danach immer weiter in die Surrealität entwickelt", so Hirschl. In Balzers wird er an einem neuen Romanprojekt arbeiten.

Auf Einladung Liechtensteins an das Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheit in Österreich, hat die "Österreichische Gesellschaft für Literatur" Elias Hirschl für den Aufenthalt in Liechtenstein vorgeschlagen. Hirschl ist hier zu Lande kein Unbekannter: bereits im Dezember 2024 las er im Literaturhaus Liechtenstein aus seinem Roman "Content". Im Oktober kehrt er dorthin zurück und stellt zum Abschluss seines Aufenthaltes sein Werk "Schleifen" vor.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

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