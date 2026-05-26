Fürstentum Liechtenstein

Bestätigung des AAA-Ratings mit stabilem Ausblick für Liechtenstein

Vaduz (ots)

Am 25. Mai 2026 hat die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings das Länderrating für Liechtenstein mit der Bestnote Triple-A mit stabilem Ausblick bestätigt. Diese Einstufung folgt nach einem Besuch von S&P Global Ratings in Liechtenstein mit vertieften Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von Behörden, Verbänden und Forschungsinstitutionen in Liechtenstein.

Wirtschaftswachstum prognostiziert

Regierungschefin Brigitte Haas zeigte sich sehr erfreut über die erneute Vergabe der Höchstnote durch die Ratingagentur: "Gerade im aktuellen wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Umfeld darf diese Bestnote für Liechtenstein nicht als eine Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Das Rating bestätigt die Attraktivität Liechtensteins als sicheren und stabilen Wirtschaftsstandort.", so die Regierungschefin und Finanzministerin.

Tatsächlich geht S&P Global Ratings im Bericht auch auf die aktuellen Herausforderungen ein, die gerade für Liechtensteins offene und exportorientierte Volkswirtschaft einschneidend sind. Mit Verweis auf die hohe Unsicherheit, geopolitische Spannungen, gedämpfte Investitionsausgaben und die geringere Nachfrage wichtiger Handelspartner prognostiziert S&P Global Ratings Liechtenstein daher im Jahr 2026 ein stagnierendes Wirtschaftswachstum. Ab dem nächsten Jahr geht S&P Global Ratings wieder von einem positiven Wachstum des realen BIP aus. S&P Global Ratings weist dabei insbesondere auf die hohe Widerstandsfähigkeit des liechtensteinischen Arbeitsmarkts und die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern tiefere Arbeitslosenquote hin.

Vorrausschauende Haushaltspolitik bleibt zentral

Zudem beherberge Liechtenstein zahlreiche kleine, mittlere und grosse exportorientierte Unternehmen, die in Nischenmärkten weltweit führend sind. Die Innovationskraft sei hoch und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung liegen seit längerem weit vor denen der meisten anderen OECD-Länder. Daher erweise sich die liechtensteinische Wirtschaft trotz einer Reihe aufeinanderfolgender externer Schocks in den letzten Jahren als resilient. Des Weiteren geht die Agentur davon aus, dass die liechtensteinische Regierung ihre Erfolgsgeschichte der proaktiven und raschen Übernahme internationaler Standards und der aktiven grenzüberschreitenden Zusammenarbeit fortsetzen wird.

Wichtig seien laut S&P Global Ratings auch die solide Haushaltslage und die finanziellen Reserven des Landes. Der umsichtige Regulierungsrahmen und die strategische und vorausschauende Haushaltspolitik der Regierung seien wichtig, um die Kreditwürdigkeit des Landes vor den globalen wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheiten zu schützen.