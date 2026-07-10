Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein am informellen EU-Ministertreffen für Wettbewerbsfähigkeit in Dublin

Vaduz (ots)

Auf Einladung des irischen Ministers für Unternehmen, Tourismus und Beschäftigung, Peter Burke, nahm Liechtenstein zusammen mit den weiteren Mitgliedern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) am 9./10. Juli 2026 am informellen Treffen der für Wettbewerbsfähigkeit, Binnenmarkt und Industrie zuständigen Ministerinnen und Minister der EU teil. Liechtenstein wurde in Dublin durch die Leiterin des Amtes für Volkswirtschaft, Katja Gey, vertreten.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, namentlich die Beseitigung von marktbedingten und administrativen Hürden für KMU, die Mobilisierung von institutionellem und insbesondere privatem Kapital sowie die zielgerichtete Förderung von Innovation und wirksame Massnahmen zur Unterstützung der Dekarbonisierung der Industrie. Für Liechtenstein besonders wichtig ist eine weitere Stärkung des Binnenmarkts im Einklang mit den im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) geltenden Marktfreiheiten.