Fürstentum Liechtenstein

Regierung hebt Planungsstopp bei Landesbibliothek auf

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. Mai 2025, hat die Regierung die von der Projektkommissionsgruppe bezüglich der "Neuen Liechtensteinischen Landesbibliothek" beschlossenen Anträge zur Kenntnis genommen. Der am 28. Februar 2024 beschlossene und am 9. Juli 2024 verlängerte Planungsstopp für die Umnutzung des Post- und Verwaltungsgebäudes Vaduz für die Liechtensteinische Landesbibliothek ist damit aufgehoben.

Dies ist die Grundlage dafür, dass per sofort mit der Detailplanung des Umbaus begonnen werden kann. Bei planmässigem Fortschritt können die Arbeiten am Gebäude im Sommer 2027 mit der Eingerüstung starten. Voraussichtlicher Bezug des Gebäudes durch die Liechtensteinische Landesbibliothek ist das dritte Quartal 2029.