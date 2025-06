Von Bart bis Body / Bodygroomer, Barttrimmer & Co: Braun präsentiert neue Styling-Produkte

Braun

Es ist ein denkwürdiger Moment im Leben junger Männer: der Tag, an dem sie ihren ersten Flaum rasieren. Immer häufiger ist allerdings nicht das Gesicht die erste Körperstelle, die von leichter Behaarung befreit wird, sondern der Körper. Der Trend "Manscaping" - die gezielte Pflege, Rasur und das Styling von Körperbehaarung - gewinnt immer mehr an Bedeutung, besonders bei der Generation Z. Männer setzen nicht nur auf präzises Bartstyling, sondern betonen ihren individuellen Stil heute auch vermehrt durch die Körperrasur. Braun unterstützt daher nicht nur bei einem perfekten Styling des Barts, sondern bietet auch das passende Werkzeug für das Styling der Körperbehaarung. Um die Körperrasur noch einfacher und effektiver zu gestalten, präsentiert Braun den neuen Bodygroomer Series 7. Auch mit dem neuen Braun Barttrimmer 9 für Männer mit Vorliebe für einen gepflegten Vollbart und dem Styling-Set Braun All-in-One-Trimmer 7 bietet Braun die perfekte Lösung für müheloses Styling und Pflege von Kopf bis Fuß. Styling betrifft nicht nur den Bart - für jedes Bedürfnis gibt es jetzt das passende Tool mit mehr Features.

Dein Körper, dein Style

Der neue Bodygroomer Series 7 wurde speziell für schwer erreichbare Körperstellen in empfindlichen Bereichen entwickelt. Dr. Florian Cop, Forschung und Entwicklung bei Braun, beschreibt den neuen Bodygroomer: "Das Trimmen und Rasieren von Körperhaaren, besonders im empfindlichen Intimbereich, bleibt eine Herausforderung. In den letzten Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, die speziellen Bedürfnisse unserer Nutzer zu verstehen. Durch den direkten Austausch mit ihnen konnten wir innovative Lösungen entwickeln, die eine sichere und sanfte Anwendung ermöglichen". Die innovative SkinGuard-Technologie minimiert Hautirritationen und schützt empfindliche Bereiche wie Achseln und den Intimbereich. Der Bodygroomer 7 ist wasserdicht und bietet dank des neuen AquaGrip-Griffs volle Kontrolle - selbst unter der Dusche. Die neu integrierte SmartLight-Funktion sorgt dafür, dass selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen Haare sichtbar werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Der Trimmer ermöglicht sowohl das Rasieren als auch das Trimmen und ist mit einem speziellen Sensitiv-Kammaufsatz ausgestattet, der die Haut glättet und das Risiko eines direkten Kontakts zwischen Haut und Klinge in empfindlichen Bereichen minimiert. Gleichzeitig sorgt der Aufsatz für ein besonders komfortables, hautschonendes Gefühl - auch bei empfindlicher Haut.

Wie frisch vom Barber - Präzision für den perfekten Bart

Ein perfekter Bart erfordert einen präzisen Schnitt - und der neue Barttrimmer Series 9 ermöglicht einen Look wie frisch vom Barber. Braun's bester Barttrimmer bietet professionelle Präzision und vollständige Kontrolle. Mit bis zu 12 zusätzlichen Premium-Barber-Tools wird das Trimmen, Konturieren, Detaillieren und Verblenden besonders einfach. Der neue Präzisionsscherkopf schafft klare, präzise Linien am Hals und an den Wangen und rundet das Bartstyling perfekt ab. Die ultrascharfe ProBlade-Klinge sorgt für besonders präzises Trimmen, während der PowerBoost-Extramodus maximale Schneidleistung bei dichten Bärten liefert. Barber Marcus Michalczyk, Grooming-Experte bei Braun, erklärt: "Der neue PowerBoost-Extramodus im Braun Barttrimmer 9 bringt ordentlich Power, um selbst dichte Bärte schnell und präzise zu trimmen - eine echte Erleichterung, wenn es mal etwas schwieriger wird. In wenigen Zügen lässt sich so ganz entspannt ein frischer Look von zu Hause aus zaubern."

Ein Tool für alles - professionell und mühelos

Braun stellt die Bedürfnisse der Verbraucher in den Mittelpunkt seiner Innovationen und liefert alles, was für das perfekte Styling von Gesicht, Bart und Körper notwendig ist. Die All-in-One-Trimmer-Reihe bietet eine vielseitige Lösung, die keine Wünsche offenlässt. Der verbesserte, neue All-in-One-Trimmer Series 7 liefert professionelle Ergebnisse: Die neue ProBlade-Metallklinge erzielt ein müheloses und präzises Styling, die SkinGuard-Technologie sorgt für maximale Sicherheit und Komfort an empfindlichen Körperstellen, und der neue Präzisionsscherkopf zaubert perfekte Konturen und liefert eine saubere Rasur. Dieses Allround-Tool bietet universelle Styling-Optionen von Kopf bis Fuß - alles mit nur einem Gerät.

