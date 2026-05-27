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Fürstentum Liechtenstein

Patrik Birrer weiterhin Vorsitzender der IBK-Kommission Kultur

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. Mai 2026, entschieden, dass der Leiter des Amts für Kultur Patrik Birrer den Vorsitz der Kommission Kultur der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) über den 30. Juni 2026 hinaus weiterführen wird.

Der Entscheid stützt sich auf entsprechende Beschlüsse innerhalb der IBK. Bereits am 23. Januar 2026 wurde Patrik Birrer von der Kommission Kultur einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Zudem genehmigte der Ständige Ausschuss der IBK am 7. Mai 2026 in Winterthur die Weiterführung seines Mandats.

Patrik Birrer vertritt Liechtenstein seit März 2021 in der Kommission Kultur der IBK. Den Vorsitz übernahm er am 1. Juli 2024 zunächst befristet bis zum 30. Juni 2026 mit der Option auf Verlängerung. Die Kommission Kultur der IBK befasst sich mit der Förderung des kulturellen Austauschs und der Zusammenarbeit im Bodenseeraum und nimmt eine zentrale Rolle ein, indem sie kulturelle Initiativen fördert und den Austausch zwischen Kulturschaffenden unterstützt.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

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