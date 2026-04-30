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Fürstentum Liechtenstein

Interimistische Leitung beim Schulamt

Vaduz (ots)

Die Leiterin des Schulamts, Rachel Guerra, wird dem Schulamt bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung stehen können. Um die Kontinuität des Schulamts und die Unterstützung des Teams sicherzustellen, wird Eva Meirer als interimistische Leiterin die Aufgaben der Schulamtsleitung ab 1. Mai übernehmen. Sie ist Mitarbeiterin der Regierung im Bereich Bildung und war davor Abteilungsleiterin "Mittel- und Hochschulwesen" im Schulamt. Das Ministerium ist überzeugt, die entstandene Lücke durch Eva Meirer mit einer in Führung wie Pädagogik erprobten Persönlichkeit tragfähig überbrücken zu können.

Pressekontakt:

Ministerium für Infrastruktur und Bildung
Generalsekretariat
T +423 236 60 08
bildung@regierung.li

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