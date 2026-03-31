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Kooperation im KI-Ökosystem: APA und AI Factory Austria AI:AT bündeln Kräfte für Medien-KI

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Wien (ots)

KI-Modell „AustroBERT“ wurde durch APA im FFG Projekt FAIRmedia entwickelt und auf EuroHPC-Infrastruktur trainiert - frei zugänglich für Forschung und Bildung unter wissenschaftlicher Lizenz

Die APA – Austria Presse Agentur hat als erstes Medienunternehmen im deutschsprachigen Raum in Kooperation mit der AI Factory Austria AI:AT ein selbst entwickeltes KI-Modell der BERT-Familie realisiert. Das im Rahmen des FFG-Forschungsprojekts FAIRmedia umgesetzte Modell „AustroBERT“ wurde ausschließlich auf Agenturmeldungen der APA trainiert und dient als Grundlage für die Kategorisierung von Medientexten. Die Einführung dieses Pre-Trained Modells auf Basis von sauberen, lizenzrechtlich einwandfreien Daten erhöht die technologischen Auswahlmöglichkeiten für BERT-Systeme im österreichischen Raum und stellt damit einen wichtigen Schritt für die heimische Informations- und Technologiesouveränität dar. Das Modell wird unter einer wissenschaftlichen Lizenz veröffentlicht und kann damit von Forschungs- und Bildungseinrichtungen kostenlos verwendet werden. Weiters stellt die APA allen interessierten Medien Technologie und Modell als kooperative Infrastruktur zur Verfügung.

EuroHPC-Zugang als entscheidender Baustein

Eine zentrale Herausforderung in der Fertigstellung des Modells war die Verfügbarkeit ausreichender GPU-Ressourcen für eine ausreichende Anzahl an Trainingsdurchläufen. AI:AT lieferte dabei Unterstützung durch einen professionell organisierten Zugang zur Infrastruktur des European High Performance Computing Joint Undertaking, kurz EuroHPC. AustroBERT ist damit ein weiteres Praxisbeispiel dafür, wie die europäische „AI Factories Initiative“ Hochleistungsrechner für konkrete Anwendungen nutzbar macht.

Starkes Signal für Daten und Modellsouveränität

Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke betont: „Mit der AI Factory Austria haben wir die Voraussetzungen geschaffen, damit Österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch Medienhäuser Zugang zu europäischen Spitzeninfrastrukturen haben und diese nutzen können. Das Projekt AustroBERT ist dafür ein herausragendes Beispiel und zeigt vor, wie Qualitätsjournalismus von Künstlicher Intelligenz profitieren kann.“

Strategische Relevanz für die APA

Für die APA ist die Zusammenarbeit mit der AI Factory Austria von strategischer Bedeutung. Als nationale Nachrichtenagentur verfügt sie über einen umfassenden Datenbestand aus unabhängiger, faktenbasierter Berichterstattung. Mit AustroBERT entsteht daraus ein rechtssicheres und ethisch verantwortungsvoll entwickeltes KI-Modell, das transparent auf verifizierten Mediendaten basiert. Aufbauend auf den Erfahrungen im Training mit AustroBERT sind weitere Entwicklungen in Richtung Small Language Modelle für journalistische Use Cases geplant. Perspektivisch werden auch größere Modellansätze geprüft.

„Vor dem Hintergrund unserer Trusted-Content- und Trusted AI-Strategie war es für die APA ein logischer Schritt, ein eigenes KI-Modell mit verifizierten Daten zu erstellen. Als erstes Medienunternehmen mit der AI Factory Austria AI:AT zu kooperieren, ermöglichte uns den unkomplizierten Zugang zu Schlüsseltechnologien und Rechenleistungen, um diese technologische Entwicklung und AI-Training an vorderster Front voranzutreiben“, so APA-CEO Clemens Pig.

Wirkung durch Zugang zu Infrastruktur und Expertise

Karl Kugler, Co-Lead der AI Factory Austria AI:AT, sagt: „AustroBERT zeigt, wie AI:AT konkret Wirkung erzielt. Wir ermöglichen den Zugang zu leistungsfähiger Infrastruktur, bringen Expertise zusammen und unterstützen rechenintensive KI-Vorhaben so, dass sie unter verlässlichen Bedingungen entwickelt und trainiert werden können.“

Über die APA – Austria Presse Agentur

Die APA – Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur (APA-News) und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen und ist mit letzteren in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement (APA-Comm) sowie Informationstechnologie (APA-Tech) tätig.

Die APA ist eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind. Die multimediale Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle. Darüber hinaus bietet die APA-Gruppe mit Medienbeobachtungs-, Medienanalyse- und Verbreitungsdiensten auch spezialisierte Lösungen für Kommunikationsspezialist:innen in Politik und Wirtschaft.

www.apa.at

Über die AI Factory Austria AI:AT

Die AI Factory Austria AI:AT ist Österreichs nationale AI Factory im Rahmen des EuroHPC Joint Undertaking. Sie wird gemeinsam vom AIT Austrian Institute of Technology und Advanced Computing Austria (ACA) geleitet und durch ein österreichweites Konsortium umgesetzt.

Die Partner im Konsortium sind: TU Wien, Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Universität Innsbruck, TU Graz, Johannes Kepler Universität Linz (JKU), Institute of Science and Technology Austria (ISTA), die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), INiTS – Vienna’s High-Tech Incubator sowie EODC – Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH. AI:AT kombiniert KI-optimierte Hochleistungsinfrastruktur mit einem physischen Hub und unterstützt Organisationen aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und angewandter Forschung als marktneutraler, unabhängiger Zugangspunkt entlang der KI-Reise, vom ersten Use Case bis zur praktischen Umsetzung.

www.ai-at.eu

Funding Acknowledgement

Die AI Factory Austria (AI:AT) wird durch das European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) im Rahmen des Fördervertrags Nr. 101253078 kofinanziert. Das Joint Undertaking wird unterstützt durch das Horizon-Europe-Programm der Europäischen Union sowie Österreich (BMIMI/FFG).