Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Hubert Büchel auf Antrittsbesuch in Wien

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Vaduz (ots)

Regierungsrat Hubert Büchel reiste am Mittwoch, 19. März 2026, zu einem Antrittsbesuch nach Wien. Dabei fanden Treffen mit dem österreichischen Innenminister Gerhard Karner und der Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport Michaela Schmidt statt.

Im Gespräch mit Innenminister Gerhard Karner würdigte Regierungsrat Büchel die engen Beziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein und die gute Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. Darüber hinaus standen aktuelle Fragen der Migration, insbesondere der Migrations- und Asylpakt, sowie eine stärkere Einbindung der assoziierten Staaten des Schengen-Raums bei Europol im Mittelpunkt des Austauschs.

Beim Treffen mit Staatssekretärin Michaela Schmidt standen die Zusammenarbeit im Sportbereich und Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten an die paralympischen Spiele sowie der Umgang mit internationalen Grossanlässen in Nordamerika wie die FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft 2026 sowie die Olympischen Sommerspiele 2028 im Fokus. Zudem wurden mögliche Kooperationen im Bodenseeraum erörtert.

Zu Ehren von Regierungsrat Hubert Büchel lud Botschafter Simon Biedermann zu einem Mittagessen mit österreichischen Experten aus dem Bereich der Sicherheitspolitik, an dem aktuelle Themen vertieft wurden.