Fürstentum Liechtenstein

Jahrestreffen der Landesrüfekommission

Vaduz (ots)

Die Landesrüfekommission hat sich im Beisein ihres Vorsitzenden, Innenminister Hubert Büchel, anlässlich ihres ordentlichen Jahrestreffens am Mittwoch, 8. Oktober 2025, mit Retentionsräumen in Rüfen und Bächen befasst. Der Bau von Retentionsräumen stellt zu den herkömmlichen Rüfe- und Bachverbauungen eine weitere Hochwasserschutz-Variante dar. Bei der Begehung wurden die Herausforderungen und Vorteile dieser Gemeinschaftsprojekte zwischen Land und Gemeinden anhand eines bereits realisierten, eines in Planung und eines im Bau stehenden Rückhaltebeckens in den Gemeinden Triesen, Triesenberg sowie Schaan aufgezeigt.

An der vom Amt für Bevölkerungsschutz, Abteilung Wasserbau, geführten Exkursion nahmen ebenfalls die Triesner Vorsteherin Daniela Erne-Beck, der Triesenberger Vorsteher Christoph Beck sowie der Plankner Vorsteher Rainer Beck teil.