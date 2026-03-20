Fürstentum Liechtenstein

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni zu Besuch in Wien

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Vaduz (ots)

Am 18. Und 19. März 2026, besuchte Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni Wien, um die bilateralen Beziehungen zu Österreich weiter zu pflegen und den politischen Austausch zu vertiefen.

Im Rahmen des Besuchs traf Aussenministerin Sabine Monauni, die österreichische Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, Beate Meinl-Reisinger. Zudem fand ein europapolitischer Dialog mit Bundesministerin Claudia Bauer statt. Im Mittelpunkt standen aktuelle Fragen zur Zusammenarbeit im Rahmen des EWR sowie die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit des europäischen Binnenmarktes in einem sich wandelnden globalen Umfeld.

Zu Ehren von Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni lud Botschafter Simon Biedermann zu einem Abendessen ins Stadtpalais Liechtenstein. Dabei bot sich Gelegenheit, die engen Beziehungen zwischen Liechtenstein und Österreich sowie den kulturellen Austausch weiter zu vertiefen. Unter den Gästen befanden sich Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Diplomatie.

"Der direkte Austausch mit unseren österreichischen Partnern ist für Liechtenstein von grosser Bedeutung. Er schafft Vertrauen und hilft, Herausforderungen im europäischen Kontext gemeinsam anzugehen", so Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni.