Fürstentum Liechtenstein

Neue Sensibilisierungskampagne: Hilfe für Kinder und Jugendliche rund um die Uhr - Notrufnummer 147.ch

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Vaduz (ots)

Das Amt für Soziale Dienste startet in Zusammenarbeit mit Pro Juventute eine Sensibilisierungskampagne zur Notrufnummer 147.ch, dem kostenlosen Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche. Ziel der Kampagne ist es, jungen Menschen in Liechtenstein sichtbar zu machen, dass sie jederzeit Hilfe erhalten können - anonym, vertraulich und rund um die Uhr.

Kinder und Jugendliche erleben Sorgen, Krisen und belastende Situationen nicht nur während der Schulzeit. Häufig treten schwierige Momente abends, nachts oder an Wochenenden auf. Genau dann steht die Notrufnummer 147.ch von Pro Juventute zur Verfügung. Geschulte Fachpersonen sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar und bieten Unterstützung bei allen Anliegen - unabhängig davon, wie gross oder klein diese erscheinen.

Das Angebot von Pro Juventute ist bewusst niederschwellig gestaltet. Neben dem telefonischen Kontakt können sich Kinder und Jugendliche auch per Chat, E-Mail oder WhatsApp melden. Zusätzlich bietet Pro Juventute einen Peer-Chat mit Gleichaltrigen an, in dem Erfahrungen und Tipps ausgetauscht werden können. Alle Angebote sind kostenlos und anonym; persönliche Daten müssen nicht preisgegeben werden.

Im Rahmen der Kampagne wurden speziell gestaltete Sticker entwickelt, die künftig schrittweise an Orten angebracht werden sollen, an denen sich Kinder und Jugendliche im Alltag aufhalten - darunter Schulen, Jugendtreffs, Vereine und weitere Institutionen. Über einen QR-Code führen die Sticker direkt zum 147.ch - Angebot von Pro Juventute.

Mit dieser Kampagne möchte das Amt für Soziale Dienste ein klares Zeichen setzen:

Kinder und Jugendliche in Liechtenstein sind nicht allein. Hilfe ist jederzeit verfügbar.

Weitere Informationen zur Notrufnummer 147 finden sich unter:

www.147.ch