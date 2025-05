bop Communications

50 Jahre, 50 Plakate: Das Jazz Festival Willisau setzt zum Jubiläum ein visuelles Zeichen

Eine Hommage an 50 Jahre Musik und Grafik

Jazz Festival Willisau: 50 verschiedene Plakate zum 50. Jubiläum des legendären Festivals

Willisau, 5. Mai 2025 - Das Jazz Festival Willisau (27. bis 31. August 2025) feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen – und eröffnet das Jubiläum mit der Veröffentlichung des offiziellen Festivalplakats 2025, gestaltet von Paula Troxler und Kleon Medugorac von Pank. Ganz dem eigenwilligen, kreativen Geist des Festivals entsprechend, haben die beiden jedoch nicht nur eines, sondern gleich 50 ikonische Visuals gestaltet.

Seit über 50 Jahren pilgern Fans improvisierter Musik Jahr für Jahr ins Luzerner Hinterland. Ab 1966 lockte der Grafiker und Jazzfan Niklaus Troxler herausragende Instrumentalisten in seinen Heimatort und gründete 1975 dort das Jazz Festival: Chick Corea, Don Cherry, Charles Mingus, Dave Douglas, Meshell Ndegeocello, Sylvie Courvoisier oder John Zorn – sie alle und viele mehr verzückten das Publikum dort bereits mit Musik, die auf keinem Notenblatt verewigt ist und machten das kleine Willisau zu einer der ersten Adressen des Jazz weltweit. Seit 2010 führt sein Neffe Arno Troxler das Festival weiter.

Die Plakatgeschichte gesampelt

Ein wichtiger Teil der Geschichte von Willisau ist seit jeher das Plakatdesign. Die unverwechselbaren, expressiven Entwürfe von Niklaus Troxler prägten das Bild des Festivals über Jahrzehnte hinweg – und fanden u.a. Eingang in die Sammlung des Museum of Modern Art (MoMA) in New York. In den letzten 15 Jahren wechselten sich seine Töchter Annik und Paula (seit 2019 gemeinsam als Pank mit Partner Kleon) bei der Kreation der ikonischen Plakate ab.

Zum Jubiläum ist die Reihe an Pank: Paula und Kleon haben gleich 50 verschiedene Plakate geschaffen, die die reiche Grafikgeschichte auf spielerische Art und Weise aufnehmen: Von jedem Plakat blickt ein Gesicht, das aus Elementen der vergangenen Jahre zusammengesetzt ist. Farben, Linien, Kompositionen – vieles erinnert an Motive der letzten Jahrzehnte, aber nichts wirkt nostalgisch. Vielmehr vermittelt das Plakat den Geist des Festivals: eigenständig, experimentell, überraschend und augenzwinkernd. «Wir wollten uns dem Jubiläum spielerisch nähern und etwas schaffen, das einem sofort ins Auge fällt», erklären Pank das Konzept. «Nur ein Gesicht würde dem Anlass nicht gerecht – und so haben wir gleich 50 verschiedene gestaltet.»

Für Festivalleiter Arno Troxler spiegelt sich in dem Entwurf auch sein eigener Approach zum Festival: «Die Plakate sind schon immer ein integraler Teil des Festivals gewesen. Sie sind ein künstlerisches Statement. Für mich besagt die Kreation von Pank: Auch zum 50. Jubiläum machen wir keine Nostalgieshow, sondern präsentieren wie immer ein vielgesichtiges und zeitgenössisches Programm.»

Festivalpässe ab sofort im Vorverkauf

Mit der Präsentation des visuellen Auftritts startet heute für kurze Zeit auch der Vorverkauf des Hallenpasses (für alle sechs Hallen-Doppelkonzerte). Das diesjährige Willisau Jazz Festival findet vom 27. bis 31. August statt. Das vollständige Programm wird Ende Mai veröffentlicht.

Über das Jazz Festival Willisau Das Jazz Festival Willisau gehört seit 1975 zu den international anerkannten Plattformen für zeitgenössischen Jazz und improvisierte Musik. Gegründet vom damaligen Festivalleiter Niklaus Troxler, hat es sich vom lokalen Konzertformat zu einem bedeutenden Treffpunkt für Musikliebhaber und internationale Künstlerpersönlichkeiten entwickelt. Seit 2010 führt Arno Troxler die Festivaltradition mit frischen Impulsen weiter. Das Festival bleibt seiner Wurzel im Free Jazz treu und bietet gleichzeitig Raum für aktuelle Strömungen. Das Willisau Jazz Archive der Hochschule Luzern dokumentiert die Geschichte des Festivals umfassend – mit Fotos, Konzertmitschnitten, Presseberichten und mehr unter www.willisaujazzarchive.ch.