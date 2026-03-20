Fürstentum Liechtenstein

RhySearch: neuer Verwaltungsratspräsident gewählt

Vaduz (ots)

Die Regierungen des Fürstentums Liechtenstein und des Kantons St.Gallen haben Markus Hofer zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats des Forschungs- und Innovationszentrums Rheintal "RhySearch" gewählt. Markus Hofer tritt per 1. Januar 2027 die Nachfolge von Werner Krüsi an für die verbleibende Amtsdauer der Jahre 2025 bis 2028.

Markus Hofer ist seit dem Jahr 2020 Mitglied des Verwaltungsrats von RhySearch und hat in dieser Funktion die erfolgreiche Weiterentwicklung des Forschungs- und Innovationszentrums in den vergangenen Jahren massgeblich mitgeprägt. Er verfügt über umfangreiche und profunde Branchenerfahrung und -kenntnisse sowie über ein starkes nationales und internationales Netzwerk. Er erfüllt alle Anforderungen, um die weitere strategische Entwicklung von RhySearch wirkungsvoll zu unterstützen.

Der bisherige Verwaltungsratspräsident, Werner Krüsi, wird per Ende Dezember 2026 von seiner Funktion zurücktreten. Durch die vorgezogene Ersatzwahl ist eine reibungslose Übergabe sichergestellt.

Für die verbleibende Amtsdauer der Jahre 2025 bis 2028 setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Werner Krüsi, Präsident (bisher, Austritt per 31.12.2026)

Markus Hofer, Mitglied (bisher), Präsident ab 01.01.2027, Vice President Business Development Advanced Materials Bühler AG, Uzwil, Mitglied des Industriebeirats Empa

Roland Herb, Mitglied (bisher), Geschäftsführer RHmanagement GmbH, FL-Triesen, Miteigentümer 49Komma8 AG, Buchs

Heiko Korndorf, Mitglied (bisher), Gründer und Geschäftsführer Wireframe Ltd., FL-Eschen

Michèle Mégroz, Mitglied (bisher), Vorsitzende der Geschäftsleitung und Partnerin, CSP AG, St.Gallen, Verwaltungsratsmitglied in verschiedenen Firmen u.a. bei IBG, Ederer

Oliver Wyrsch, Mitglied (bisher), CEO INFICON

Tanja Zimmermann, Mitglied (bisher), Direktorin Empa, Zürich, Professorin D_MATL ETH Zürich & STI, EPF Lausanne, Präsidentin Stiftungsrat Technopark Zürich

Vernetzung von Wirtschaft und Forschung

RhySearch ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Buchs. Das Zentrum unterstützt Unternehmen bei umfassenden Forschungs- und Innovationsvorhaben und vernetzt Wirtschaft und Forschungseinrichtungen miteinander. Es bietet Unternehmen Zugang zu einer hochmodernen Infrastruktur sowie umfassendem Know-how in den Bereichen Präzisionsfertigung, optische Beschichtung und Digitalisierung. Träger von RhySearch sind das Fürstentum Liechtenstein und der Kanton St.Gallen. Die Verantwortung für die strategische Führung obliegt dem Verwaltungsrat.