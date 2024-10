Statusbericht Menschenrechte veröffentlicht

Vaduz (ots) - Personen die Leistungssport betreiben, sind zumeist fleissig, willensstark, teamfähig, ehrgeizig und mental belastbar. Alles Eigenschaften, die auch in der Berufswelt erforderlich und förderlich sind. Es gibt bereits gute Beispiele von Unternehmen, die eine leistungsportfreundliche Ausbildung in ihrem Betrieb ermöglichen. Solche Unternehmen werden in der Zukunft mit einem Förderbeitrag unterstützt. ...

