Le Gstaad Palace ouvre sa 110e saison hivernale avec un programme très glamour

Il y a 110 ans, Robert Steffen, un enseignant du secondaire visionnaire originaire de Gstaad, a réalisé un de ses rêves: en décembre 1913, le Gstaad Palace a commencé sa première saison, avec de l’eau chaude dans les chambres, une cabine téléphonique et une station-service devant l’hôtel. Ce qui était alors un luxe s’appelle aujourd’hui «la pointe de la modernité». Une toute nouvelle terrasse ensoleillée au design contemporain accueillera les amateurs de soleil à partir du 15 décembre. Parallèlement, la salle de fitness a été équipée des derniers appareils en date par le leader du marché, Technogym. Avec Wordwide Kids, c’est le leader de la garde d’enfants dans l’hôtellerie de luxe qui vient de nous rejoindre. L’avenir a commencé depuis longtemps au Gstaad Palace.

En 1913, il y a 110 ans: il était une fois un enseignant du secondaire visionnaire. La success story du Gstaad Palace a débuté grâce à la vision de Robert Steffen. Grâce à l’achat de terrains et au soutien actif de son beau-père, M. Steffen a pu considérablement agrandir sa propriété à Gstaad Oberbort, où il songeait à construire un grand hôtel. Le Royal-Hôtel & Winter Palace Gstaad a vu le jour juste à temps pour le début de la saison hivernale, le 8 décembre 1913. Dans le même temps, il a construit la première patinoire et organisé le premier tournoi de tennis sur le site du Palace, a fait naître la première compétition de ski à Gstaad et a joué un rôle déterminant dans la création de l’office du tourisme. Aujourd’hui, 110 ans plus tard, le Palace est géré en troisième génération par la famille Scherz. Cet établissement de premier plan marque de son empreinte cette région de villégiature et de tourisme mondialement connue comme il l’a toujours fait.

Une terrasse ensoleillée relookée

Le Saanenland est réputé pour son ensoleillement. En hiver comme en été, l’épicentre des amateurs de soleil est la Grande Terrasse du Palace. La première voile solaire géante à commande entièrement automatique de Suisse, lancée en 1973, connaît aujourd’hui une suite logique. Grâce à la créativité et à la capacité d’innovation des architectes d’intérieur et designers suisses Fischbach & Aberegg, la clientèle découvrira une terrasse entièrement rénovée dans une ambiance intemporelle. Les architectes ont créé sur cette terrasse une ambiance jeune et pleine de fraîcheur qui prolonge avec élégance l’idée du style grand hôtel. On y sert aussi bien la très prisée fondue du Palace qu’une délicieuse tasse de thé accompagnée de gâteau. Le panorama unique et la vitamine D naturelle sont compris dans le prix.

Au cœur de l’avenir: un espace d’entraînement ultramoderne

Pour rester en forme, il faut aussi savoir vivre avec son temps: le Gstaad Palace et le leader du marché, Technogym avancent ensemble sur la voie de l’entraînement du futur. Cette entreprise italienne a équipé la salle de fitness de l’hôtel d’un matériel de dernière génération. Outre les appareils cardio Excite, les poids libres et une station d’entraînement fonctionnel à câbles, la nouvelle salle de fitness phare de l’hôtel de Gstaad présente une véritable primeur en matière de numérisation: la technologie «Biostrength». Cela signifie que grâce à l’écosystème Technogym, il est possible d’accéder à ses données d’entraînement dans le monde entier, d’enregistrer ses entraînements, de suivre ses progrès en temps réel et donc de s’entraîner partout comme à la maison.

Brillance et glamour: SIXTIES – a Tribute to Vegas

Chaque année, le Gstaad Palace célèbre la Saint-Sylvestre en grande pompe, avec cette année une dose supplémentaire de brillance et de glamour. Cette année, la légendaire fête du Nouvel An a pour thème «SIXTIES – a Tribute to Vegas». 24 heures durant, l’hôtel fera renaître l’époque de Frank Sinatra & Co. Pour une fois, Sin City se trouvera dans le Saanenland, tout l’hôtel et son illustre clientèle seront bien éveillés, élégamment vêtus, et partout on dansera le twist.

Premier hôtel suisse pour Worldwide Kids

Tout comme les grands, les petits aussi peuvent faire la fête: cet hiver, le KidsClub de Sammy les attend une nouvelle fois avec un programme soigneusement composé d’activités physiques, créatives et cognitives inspirantes. Depuis cet hiver, le Gstaad Palace est le seul et premier établissement suisse partenaire de Worldwide Kids. Ce leader mondial des services de garde d’enfants et de familles dans l’hôtellerie de luxe décerne le label Young Guest Excellence aux établissements de luxe qui répondent à des normes strictes en matière de santé et de sécurité pour la garde d’enfants et qui sont en mesure de prouver leur engagement en faveur d’un environnement favorable à la famille et à l’imagination. Et le Gstaad Palace est exemplaire dans ce domaine car les enfants y sont considérés comme des «VIK», des «Very Important Kids»: ceux qui souhaitent participer à la décoration du Sammy’s Christmas Tree peuvent réaliser eux-mêmes leurs décorations de Noël entre le 15 et le 24 décembre. Et s’il fait froid dehors, place à la Movie Night. L’hôtel propose également une fête du Nouvel An pour les enfants, un zoo tactile où l’on peut caresser des lamas et des alpagas, des moutons et des chèvres. L’équipe du spa du Palace a aussi imaginé une nouveauté: elle propose désormais des sessions destinées aux plus jeunes: du yoga pour enfants avec Estelle Gomez, Spa Manager de l’année 2023, des soins du visage doux ou des massages avec des produits adaptés de la marque de cosmétiques française Nougatine.

Plaisirs de la saison hivernale 2023/24

Avec deux chevaux: une arrivée comme il y a 100 ans Pendant cette saison hivernale, les hôtes du Gstaad Palace peuvent vivre un voyage dans le temps unique en son genre qui les ramène à l’époque d’avant l’automobile. Les clients qui arrivent à Gstaad en train peuvent, s’ils le souhaitent, être transportés au Palace par une calèche rétro à deux chevaux. Les réservations sont possibles par téléphone ou par e-mail jusqu’à 24 heures avant l’arrivée.

Pendant cette saison hivernale, les hôtes du Gstaad Palace peuvent vivre un voyage dans le temps unique en son genre qui les ramène à l’époque d’avant l’automobile. Les clients qui arrivent à Gstaad en train peuvent, s’ils le souhaitent, être transportés au Palace par une calèche rétro à deux chevaux. Les réservations sont possibles par téléphone ou par e-mail jusqu’à 24 heures avant l’arrivée. Nouveau chez Globus: fondue du Palace by Franz W. Faeh En dehors du Gstaad Palace, la célèbre fondue du Palace est désormais aussi proposée en exclusivité dans l’ensemble des grands magasins Globus ainsi que dans une sélection de restaurants zurichois, dont la Hafenkneipe, Fischer’s Fritz, le Milchbar et le Münsterhöfli. Les fromages de la fondue du Gstaad Palace sont fabriqués par la laiterie de Gstaad et sont un mélange «secret» de Franz W. Faeh, le directeur culinaire du Gstaad Palace, qui a lui-même passé son enfance dans le Saanenland. Sa fondue contient un fromage à pâte dure, le mondialement célèbre «Gruyère AOP», ainsi que deux variétés de fromages à pâte mi-dure, un «Vacherin Fribourgeois AOP» et un «fromage de montagne de Gstaad» – what else?!

En dehors du Gstaad Palace, la célèbre fondue du Palace est désormais aussi proposée en exclusivité dans l’ensemble des grands magasins Globus ainsi que dans une sélection de restaurants zurichois, dont la Hafenkneipe, Fischer’s Fritz, le Milchbar et le Münsterhöfli. Les fromages de la fondue du Gstaad Palace sont fabriqués par la laiterie de Gstaad et sont un mélange «secret» de Franz W. Faeh, le directeur culinaire du Gstaad Palace, qui a lui-même passé son enfance dans le Saanenland. Sa fondue contient un fromage à pâte dure, le mondialement célèbre «Gruyère AOP», ainsi que deux variétés de fromages à pâte mi-dure, un «Vacherin Fribourgeois AOP» et un «fromage de montagne de Gstaad» – what else?! La formule magique de Gstaad: Augustinus Bader au Palace Spa Il fait actuellement sensation dans le milieu des spas: le professeur Augustinus Bader avec sa formule TFC8® plusieurs fois primée que ce professeur de biomédecine de l’université de Leipzig a développée sur la base de plus de 30 ans de recherche cellulaire. Les applications et produits du même nom garantissent une peau saine grâce à une approche naturelle qui combine la thérapie par LED et, selon les besoins, l’oxygénation.

Il fait actuellement sensation dans le milieu des spas: le professeur Augustinus Bader avec sa formule TFC8® plusieurs fois primée que ce professeur de biomédecine de l’université de Leipzig a développée sur la base de plus de 30 ans de recherche cellulaire. Les applications et produits du même nom garantissent une peau saine grâce à une approche naturelle qui combine la thérapie par LED et, selon les besoins, l’oxygénation. «Green Go»: des têtes d’affiche de renommée mondiale Au cours de la prochaine saison hivernale, la légendaire boîte de nuit de Gstaad donnera à nouveau le rythme au pays de la fête qu’est le Saanenland: outre le DJ résident de haut niveau Jim Leblanc, le «Green Go» ouvrira la scène à diverses têtes d’affiche entre le 15 décembre et le 8 mars. Quant à savoir qui sera à l’affiche lors de quels week-ends festifs, cela reste une Big Surprise. Les connaisseurs et les connaisseuses noteront en temps utiles les comptes de réseaux sociaux du «GreenGo». Instagram: @greengoclubofficial Facebook: @greengoclub

Au cours de la prochaine saison hivernale, la légendaire boîte de nuit de Gstaad donnera à nouveau le rythme au pays de la fête qu’est le Saanenland: outre le DJ résident de haut niveau Jim Leblanc, le «Green Go» ouvrira la scène à diverses têtes d’affiche entre le 15 décembre et le 8 mars. Quant à savoir qui sera à l’affiche lors de quels week-ends festifs, cela reste une Big Surprise. Les connaisseurs et les connaisseuses noteront en temps utiles les comptes de réseaux sociaux du «GreenGo». Instagram: @greengoclubofficial Facebook: @greengoclub L’élégance à l’état pur: Valentine’s Day by Chopard Le jour de la fête de l’amour, le Gstaad Palace récompense le couple le plus élégant. Après un souper de gala romantique, un couple sera particulièrement chanceux: Chopard offre en effet deux bijoux pour elle et lui. Il s’agit d’un bracelet de la collection «My Happy Hearts» orné d’un cœur en cornaline serti d’or et d’une paire de boutons de manchette en forme de volant. Inspirées par la vitesse, la liberté et la précision, ces créations constituent le choix ultime en matière de bijoux contemporains. Le souper est inclus pour les clients de l’hôtel.

À propos du Gstaad Palace Le Gstaad Palace, hôtel de luxe cinq étoiles qui a ouvert ses portes pour la première fois en décembre 1913, est entre les mains de la troisième génération de la Famille Scherz, et compte ainsi parmi les derniers établissements familiaux d’Europe où les personnalités du monde entier viennent y chercher une convivialité d’une qualité inégalée. Les 90 chambres et suites de l’hôtel saisonnier, offrant une vue imprenable sur l’Oberland bernois, incarnent une alliance parfaite entre glamour intemporel et bien-être alpin. Les cinq restaurants du Gstaad Palace servent des spécialités suisses, italiennes et internationales sans parler d’une cuisine gastronomique, récompensée par 16 points au Gault&Millau. Le GreenGo, la boîte de nuit de l’hôtel, est réputé pour ses soirées inoubliables et ses invités prestigieux. Le Palace Spa et ses 1800 mètres carrés se chargent de stimuler les sens des hôtes. L’été, l’hôtel met à disposition la « PISCINE » olympique extérieure ainsi que quatre courts de tennis. Avec la cabane du «Walig», un chalet d’alpage construit en 1783 et trônant à 1700 mètres d'altitude, le Gstaad Palace dispose d’un refuge unique où les hôtes pourront pleinement apprécier le luxe véritable du Saanenland, le calme, la tranquillité et l’authenticité de ce lieu. Cet hiver, la famille Scherz accueillera ses clients du 15 décembre 2023 au 8 mars 2024. Contact Médias Gstaad Palace: Stefan Ludwig, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tél: +41 33 748 54 01 E-mail: pr@palace.ch