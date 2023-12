Abstimmung über das Initiativbegehren "Einbezug des Volkes bei der Bestellung der Regierung" am 25. Februar 2024

Vaduz (ots) - Die Website der Regierung wurde neugestaltet. Seit Donnerstag, 14. Dezember 2023, erscheint sie in neuem Design und enthält verschiedene neue Inhalte. Das erfolgte Redesign orientiert sich an den Corporate-Identity-Richtlinien der Liechtensteinischen Landesverwaltung und gewährleistet einen frischen, moderneren Onlineauftritt. Parallel zur veränderten Optik wurde die Regierungswebsite in Deutsch und Englisch auch inhaltlich weiterentwickelt, ohne die ...

