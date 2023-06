Fürstentum Liechtenstein

Verabschiedung der Athletinnen und Athleten von Special Olympics Liechtenstein zum Anlass der World Games 2023 in Berlin

Sportministerin Dominique Hasler empfing die Delegation von Special Olympics Liechtenstein im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude und verabschiedete sie zusammen mit ihren Coaches sowie Familienmitgliedern an die World Games in Berlin, die vom 17. bis zum 205. Juni 2023 stattfinden. Die Athletinnen und Athleten Andrea Hardegger und Mathias Märk (Schwimmen), Nadja Hagmann (Leichtathletik), Fiona Pfeiffer (Reiten) sowie Andreas Meile und seine Unified Partnerin Franziska Gurschler (Tennis) stellten sich, ihre Coaches und Sportarten sowie Ziele für die Spiele in Berlin mittels einer Präsentation vor. Aus diesen von Vorfreude geprägten Kurzvorträgen resultierte ein interessanter und interaktiver Austausch zwischen den Athleten und der Sportministerin.

Die Sportministerin betonte in ihren an die Delegation gerichteten Worten die Bedeutung der Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft und verdeutlichte, dass die Athletinnen und Athleten eine wichtige Aufgabe als Sportbotschafterinnen und Sportbotschafter für Liechtenstein erfüllen. Die Ministerin führte aus, dass sie sich sehr auf die bevorstehenden Wettkämpfe im Berlin freue: "Es ist mir eine besondere Freude und eine Ehre Euch persönlich vor Ort zusammen mit Special Olympics Liechtenstein Präsidentin I.D. Prinzessin Nora in Berlin anfeuern zu können. Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Erfolg und unvergessliche schöne Momente an diesem wunderbaren Sportanlass."

An der 16. Auflage der World Games, die 2023 vom 17. bis zum 25 Juni in Berlin stattfinden, werden rund 7'000 Athletinnen, Athleten sowie Unified-Partnerinnen und -Partner aus über 170 Ländern teilnehmen. Die Teilnehmenden werden sich in 24 verschiedenen Sportarten messen. Die Eröffnungsfeier findet am17. Juni im Berliner Olympiastadion statt und wird live übertragen.