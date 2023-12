Fürstentum Liechtenstein

Moratorium für Online-Geldspiele wird verlängert

Vaduz (ots)

Die Regierung hat an ihrer letzten Sitzung eine Verlängerung des bestehenden Moratoriums für Online-Geldspiele bis Ende 2028 beschlossen.

Aufgrund der Entwicklungen des Spielbankenmarkts in den letzten Jahren wurden bereits verschiedene regulatorische Massnahmen zur Begrenzung des Casino-Wachstums in Liechtenstein ergriffen. Als Sofortmassnahme wurde letztes Jahr ein Zulassungsstopp für Spielbanken bis Ende 2025 beschlossen. Als weitere Massnahme, welche insbesondere dem wirksamen grenzüberschreitenden Spielerschutz dient, konnte mit der Schweiz ein Abkommen über den Austausch von Daten über gesperrte Spielerinnen und Spieler abgeschlossen werden, welches nach Abschluss des parlamentarischen Genehmigungsverfahrens in der Schweiz voraussichtlich nächstes Jahr in Kraft treten wird. Es wird erwartet, dass diese Massnahmen zu einer weiteren Marktkonsolidierung führen.

Vor dem Hintergrund der noch immer dynamischen Entwicklung des terrestrischen Geldspiels in Liechtenstein wie auch der Entwicklungen des Schweizer Online-Geldspielmarktes wird die Regierung weiterhin keine Konzessionen für Online-Geldspiele erteilen. Sie hat entschieden, die Behandlung von Anträgen betreffend Konzessionen von Online-Geldspielen vorläufig bis Ende 2028 auszusetzen.