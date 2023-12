Fürstentum Liechtenstein

Neuer Onlineauftritt der Regierung

Vaduz (ots)

Die Website der Regierung wurde neugestaltet. Seit Donnerstag, 14. Dezember 2023, erscheint sie in neuem Design und enthält verschiedene neue Inhalte.

Das erfolgte Redesign orientiert sich an den Corporate-Identity-Richtlinien der Liechtensteinischen Landesverwaltung und gewährleistet einen frischen, moderneren Onlineauftritt. Parallel zur veränderten Optik wurde die Regierungswebsite in Deutsch und Englisch auch inhaltlich weiterentwickelt, ohne die bewährte Struktur aufzubrechen. Der neue Menüpunkt "Im Fokus" beispielsweise widmet sich gezielt aktuellen Themen, die für die Öffentlichkeit interessant sind. Unter dem Titel "Termine der Regierung" werden wöchentlich offizielle Termine der Regierungsmitglieder online gestellt. Zudem soll die neue Website künftig die Möglichkeit bieten, Medienorientierungen der Regierung via Livestream zu übertragen.

Regierungschef Daniel Risch ist überzeugt, dass mit der überarbeiteten Website ein Mehrwert geschaffen wird. "Das oberste Ziel der Regierungswebsite ist es, den Bestimmungen des Informationsgesetzes entsprechend, die Bürgerinnen und Bürger umfassend und adäquat zu informieren", betont er. "Der modernisierte und punktuell ausgebaute Onlineauftritt erlaubt es uns, dieser Verpflichtung künftig noch besser nachzukommen."

Nach der Liveschaltung wird für das barrierefreie Webdesign eine entsprechende Zertifizierung beantragt. Zudem wird die Seite im nächsten Jahr auch einen Bereich erhalten, in dem die Inhalte in Leichter Sprache verfügbar sein werden.

Der neue Webauftritt der Regierung ist unter der bekannten Adresse www.regierung.li abrufbar.