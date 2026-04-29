Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

E-bike light: biciclette urbane leggere a confronto

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Il Touring Club Svizzero ha testato otto cosiddette e-bike light, concepite per l'utilizzo urbano. Sebbene tutti i prodotti ottengano complessivamente buoni risultati, emergono differenze in fatto di maneggevolezza e sicurezza.

Nel 2025 in Svizzera sono state vendute oltre 316'000 biciclette o e-bike. Secondo i dati di Velosuisse, la categoria delle e-city bike con assistenza fino a 25 km/h è la più venduta: oltre 47'000 biciclette (più del 15% del mercato totale) sono state vendute lo scorso anno in questa categoria.

Al momento dell'acquisto di una e-bike, è importante considerare l'utilizzo previsto (pendolarismo, tempo libero). Il TCS, con Velojournal, ha confrontato otto e-bike light con un prezzo massimo di 5'000 franchi. Questa categoria è sviluppata per il traffico urbano, quindi per distanze piuttosto brevi. Sono state confrontate biciclette con un peso inferiore a 23 chilogrammi e una batteria con capacità massima di 500 Wh. Sono stati valutati la potenza del motore, il comportamento di guida, la sicurezza, la maneggevolezza e la qualità dei materiali, come ad esempio l'illuminazione.

Leggere ed efficienti - ma con compromessi

Le e-bike light testate, grazie al loro peso ridotto e ai motori meno potenti, sono efficienti e raggiungono autonomie tra circa 35 e 60 chilometri. Tuttavia, il test evidenzia un chiaro compromesso: i modelli con motori più potenti offrono maggiore assistenza, ma consumano più energia e hanno un'autonomia inferiore. Le biciclette più leggere e meno potenti sono più efficienti, ma raggiungono più rapidamente i loro limiti, soprattutto in salita.

Differenze significative emergono anche in fatto di maneggevolezza e di sicurezza. I sistemi con comandi sul manubrio - in particolare nei modelli di Cube e Canyon - ottengono i migliori risultati. Per quanto riguarda illuminazione e freni, diversi modelli raggiungono buoni risultati, mentre alcuni presentano limiti in termini di visibilità o comfort d'utilizzo.

Prodotti per lo più validi, un chiaro vincitore

Il Cube Nulane Hybrid C:62 Race 400X FE è il vincitore del test. Combina peso ridotto, motore potente e buone caratteristiche di guida. Convince anche nella pratica e ottiene la migliore valutazione complessiva.

Sono inoltre altamente raccomandati il BIXS District-E1 e il Canyon Citylite:ON, che si distinguono per prestazioni complessive solide. Il Canyon si fa notare per il motore più potente del test, mentre il BIXS offre un pacchetto equilibrato senza debolezze evidenti.

Nel gruppo successivo, anche lo Schindelhauer Emil, l'Ampler Curt e il Cresta e-Largo ottengono buoni risultati. Lo Schindelhauer offre elevato comfort e componenti di alta qualità. L'Ampler si distingue per il peso ridotto e l'innovativa funzione di ricarica USB-C. Il Cresta convince per la buona illuminazione, ma presenta l'autonomia più bassa del test.

Asfalt e Rose con limitazioni

L'Asfalt GT2 ottiene anch'esso la valutazione consigliato, ma mostra punti deboli in termini di comfort e utilizzo. In particolare, la sella rigida è stata giudicata molto scomoda dai tester. In fondo alla classifica si trova il Rose Sneak-Plus. Nonostante la migliore autonomia e il peso più basso del test, il concetto single-speed limita notevolmente l'utilizzo quotidiano, soprattutto su terreni collinari.

Per chi si muove soprattutto in città e apprezza anche uno stile di guida sportivo, le e-bike Light-Assist rappresentano una buona opzione. Non sono solo piacevoli da guidare, ma anche molto più facili da trasportare in cantina per biciclette. Poiché la batteria non è rimovibile nella maggior parte dei modelli, per la ricarica è necessaria una presa elettrica all'esterno o all'interno nello spazio dedicato alle bici.