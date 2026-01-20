Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

TCS Ambulance ha proseguito la propria crescita nel 2025

Vernier/Ostermundigen (ots)

TCS Ambulance, la più grande organizzazione nazionale terrestre nel settore del soccorso d'emergenza e del trasporto sanitario, può guardare a un ulteriore anno di crescita. Nel 2025 sono stati effettuati circa 45'000 interventi da 23 basi operative in nove Cantoni.

Nel corso dell'anno passato, TCS Ambulance ha proseguito la propria strategia di crescita grazie all'acquisizione del servizio di soccorso Sense nel Cantone di Friburgo. Inoltre, è stata avviata una nuova base nella città di Berna. A quasi cinque anni dalla fondazione di TCS Ambulance a Ginevra, la società figlia del Touring Club Svizzero è diventata, con sette società, la più grande organizzazione nazionale terrestre nel settore del soccorso d'emergenza e del trasporto sanitario, ed è presente in nove Cantoni - Argovia, Basilea Campagna, Berna, Lucerna, Zugo, Zurigo, Vaud e Ginevra nonché Friburgo. "La combinazione tra acquisizioni aziendali e l'ottenimento di nuovi partner, insieme alle società già esistenti, costituisce il fondamento della nostra crescita sostenibile", commenta Philippe Klaus, CEO di TCS Ambulance.

Nel 2025 sono stati svolti circa 45'000 interventi con 57 ambulanze. Tra questi rientrano poco più di 15'000 trasporti d'emergenza tramite il numero di soccorso 144 e 28'000 trasporti di pazienti. Questi ultimi sono generalmente trasferimenti programmati di pazienti stabili, ad esempio verso centri di riabilitazione o case di cura, con un basso rischio di peggioramento dello stato di salute. Presso TCS Ambulance lavorano 400 collaboratrici e collaboratori. L'organizzazione forma inoltre soccorritori professionali e personale per il trasporto sanitario secondo gli standard dell'Interassociazione di Salvataggio (IAS).

Circa 1'200 interventi sono stati effettuati da TCS Ambulance in relazione a rimpatri dopo un'emergenza medica avvenuta all'estero. Da un lato si tratta della presa in consegna di pazienti in aeroporto per il trasporto verso un ospedale; dall'altro, alcuni rimpatri vengono effettuati direttamente dall'estero, ad esempio dalla Francia o dall'Italia, tramite ambulanza. Questi interventi vengono svolti per diversi committenti, tra cui anche la Rega. Un'ulteriore parte degli interventi di TCS Ambulance riguarda, tra l'altro, l'assistenza sanitaria durante eventi.

Settore Salute del TCS

TCS Ambulance è una società figlia del Touring Club Svizzero. Da oltre 60 anni il TCS è attivo da oltre 60 anni anche nel settore medico, in particolare attraverso la consulenza medica e i rimpatri sanitari legati al Libretto ETI. Grazie al sostegno del TCS, l'Università di Berna ha istituito nel 2019 una cattedra di medicina di tele-emergenza. Il TCS gestisce il sito indipendente d'informazione medica tcs-mymed.ch.