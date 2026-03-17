Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Il gioco online di TCS e Microsoft Svizzera avvicina la mobilità e l'IA

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Un club della mobilità che spiega l'intelligenza artificiale? Un gioco che trasforma i pendolari in esploratori? ODYSSAI è una novità assoluta. L'innovativo browser game permette alle cittadine e ai cittadini svizzeri di scoprire il proprio Paese in modo completamente nuovo. Durante il loro viaggio virtuale attraverso la Svizzera, scoprono in modo ludico e pratico le molteplici capacità dell'intelligenza artificiale. In modo divertente, il gioco mostra come la mobilità diventi più sicura, efficiente e sostenibile grazie all'intelligenza artificiale. ODYSSAI è un'iniziativa congiunta del TCS e di Microsoft Svizzera.

Insieme al simpatico stambecco dell'IA "Bocki", le giocatrici e i giocatori intraprendono un viaggio virtuale alla scoperta della Svizzera. Tappa dopo tappa sviluppano competenze fondamentali sull'IA: dall'analisi dei dati al riconoscimento delle immagini, fino alle questioni etiche legate alla protezione dei dati e all'automazione. Dialoghi spiritosi e quiz rivelano inoltre sorprendenti segreti svizzeri. Chi avrebbe mai pensato che il Cervino abbia origini africane? O che una semplice valvola di sovrapressione possa diventare un'attrazione turistica? ODYSSAI può essere giocato gratuitamente al seguente link: https://odyssai.ch/

"La sicurezza digitale inizia dalle competenze. Chi comprende l'IA può utilizzarla in modo sicuro e autonomo", afferma Primo Amrein, AI Skills Director di Microsoft Svizzera. "Non consideriamo l'IA una tecnologia astratta, ma uno strumento che rafforza le persone nelle loro decisioni", prosegue Amrein. "Con ODYSSAI volevamo mostrare come l'IA possa offrire orientamento in sistemi complessi. La mobilità è il contesto perfetto: rende percepibili i conflitti tra gli obiettivi, dipendenze ed effetti - e quindi anche l'uso responsabile dell'IA."

Bernhard Bieri, Direttore Club del Touring Club Svizzero, aggiunge: "Con ODYSSAI abbiamo contribuito a sviluppare un gioco che rende visibili le opportunità dell'IA e la varietà della mobilità, mostrando ad esempio come l'IA possa accompagnare la scelta del mezzo di trasporto. Questo rispecchia anche i valori del TCS e il nostro impegno per una mobilità autodeterminata."

Un gioco che invita a ripensare la mobilità

Durante il viaggio virtuale, le competenze legate all'IA sono collegate al tema della mobilità. Chi gioca deve stabilire delle priorità: risparmiare tempo, denaro o energia? Il treno è veloce ma più costoso. La bicicletta è sostenibile ma più lenta. Cosa conta di più? Ostacoli casuali creano svolte impreviste: finiti sul treno sbagliato? La bicicletta ha una gomma a terra? Ora bisogna improvvisare. Chi gioca a ODYSSAI capisce che la mobilità non è solo spostamento, ma anche qualità di vita.

Nel frattempo, quiz e minigiochi mettono alla prova abilità e pensiero logico, dal puzzle stradale al jump'n'run. "Il processo di apprendimento in ODYSSAI avviene in modo intuitivo. In questo modo le persone comprendono come funzionano gli algoritmi alla base dell'intelligenza artificiale e come i sistemi imparano", spiega Primo Amrein. "Il tutto senza gergo tecnico, ma con una chiara spiegazione di come l'IA possa accompagnare la vita quotidiana."

Un'iniziativa non profit che stabilisce nuovi standard per l'educazione digitale

ODYSSAI rende tangibile l'utilizzo responsabile delle tecnologie dell'IA: "L'IA è utile come un buon copilota: può dare suggerimenti, ma il volante resta nelle nostre mani", afferma Amrein. Attraverso dialoghi leggeri, pieni di umorismo e quiz, le giocatrici e i giocatori imparano che l'IA può riconoscere schemi, fare previsioni e offrire aiuto - ma che la decisione finale spetta sempre all'essere umano. In questo modo la mobilità diventa un momento educativo.

Il TCS ha contribuito con la propria competenza sulle diverse forme di mobilità. In ODYSSAI le giocatrici e i giocatori scoprono in modo ludico le tipiche differenze tra i mezzi di trasporto - ad esempio in termini di tempo, costi o consumo energetico - e scelgono, a seconda della situazione, tra bicicletta, automobile o trasporto pubblico. In questo modo il TCS sottolinea il proprio impegno per una mobilità diversificata e adeguata alle diverse situazioni, rappresentata in un modello volutamente semplificato.

Innovazione tecnologica con rilevanza sociale

Quando le giocatrici e i giocatori incontrano ingorghi, cantieri o limiti di velocità, l'utilità dell'IA diventa evidente: l'IA aiuta a riconoscere tempestivamente i pericoli e gli ostacoli. "ODYSSAI unisce tecnologia e utilità concreta nella vita quotidiana. La mobilità fa parte della vita di tutti i giorni. Questo rende il gioco reale, rilevante e credibile", conclude Primo Amrein.