I 30 anni della Lega svizzera per il cervello

Condividere le conoscenze e sostenere la ricerca sul cervello

30 consigli comprovati scientificamente per migliorare la memoria, l'attenzione e la concentrazione: ecco quanto propone la Lega svizzera per il cervello per festeggiare i suoi 30 anni. Chi lo desidera può ordinare gratuitamente una copia omaggio della rivista "il Cervello". Costituita nel 1995, la Lega per il cervello sostiene la ricerca sul cervello condotta nelle università svizzere e spiega alla popolazione come mantenere sano questo organo prezioso.

Nel 1995 alcuni neurologi e alcune neurologhe hanno fondato la Lega svizzera per il cervello con due obiettivi precisi: promuovere la ricerca sul cervello nel nostro paese e informare la popolazione su come mantenere sano questo organo prezioso. Nella sua rivista "il Cervello" la Lega riferisce sulle possibilità per tenere in forma il cervello, sulle terapie e sulla ricerca condotta in questo campo nel nostro paese. Al riguardo il prof. Jürg Kesselring, presidente della Lega svizzera per il cervello, afferma: "Forniamo consigli scientificamente fondati con un linguaggio comprensibile".

Per l'anniversario ordinare gratuitamente la rivista "il Cervello"

La rivista propone consigli avvalorati dalla scienza e facili da mettere in pratica nella vita quotidiana per mantenere sano il cervello. Per festeggiare i 30 anni della Lega per il cervello vi è la possibilità di ordinare gratuitamente la rivista a uno dei seguenti recapiti:

Lega svizzera per il cervello, Postgasse 19, casella postale, CH-3000 Berna 8 ·

info@hirnliga.ch · tel. 031 310 20 90.

Nuovo sito web, stessa missione

In concomitanza con il proprio anniversario, la Lega svizzera per il cervello ha rinnovato la propria presenza online. Ora il sito web, con la sua nuova veste grafica, è più moderno e più facile da usare. Gli obiettivi, però, non sono cambiati: la Lega per il cervello continua a sostenere la ricerca sul cervello condotta in Svizzera e a spiegare alla popolazione come mantenere sano questo organo prezioso.

www.hirnliga.ch/it/

Sostegno alla ricerca: CHF 400'000 destinati a tale scopo tra il 2008 e il 2025

La Lega svizzera per il cervello premia i lavori di eccellenza svolti nel campo della ricerca sul cervello e sostiene la ricerca condotta da giovani ricercatrici e ricercatori. Tra il 2008 e il 2025 sono stati conferiti premi e borse di studio per complessivi CHF 400'000 a nome della Lega per il cervello. Il prof. dr. med. Jürg Kesselring aggiunge: "Ogni volta è una grande gioia poter sostenere lavori di ricerca di altissimo livello. Sono convinto che i pazienti beneficeranno di queste ricerche". La Lega per il cervello è finanziata unicamente da contributi privati.