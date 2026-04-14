Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test TCS: casco integrale, modulare o jet - quale modello scegliere?

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Vernier/Ostermundigen, 14 aprile 2026 (ots)

Il TCS ha esaminato nove caschi moto disponibili sul mercato svizzero, suddivisi tra modelli integrali, modulari e jet. Il test evidenzia differenze significative in termini di comfort, maneggevolezza, equipaggiamento e compatibilità con l'uso degli occhiali. Il casco integrale si distingue per la sua struttura avvolgente, il modulare per la sua versatilità, mentre il jet conquista per la leggerezza e la facilità d'uso.

Scegliere un casco adeguato è essenziale per garantire comfort e praticità nella vita quotidiana. Questo test comparativo permette di comprendere meglio le differenze tra i modelli, sia in termini di maneggevolezza sia di comfort, rumorosità, equipaggiamento e compatibilità con gli occhiali, e di individuare i vantaggi e i limiti di ogni tipologia nell'uso reale.

Manipolazione, comfort e uso quotidiano

I caschi jet e modulari sono generalmente più facili da maneggiare rispetto agli integrali, in particolare per indossarli e toglierli, con o senza guanti. Tutti dispongono di chiusure micrometriche semplici, ad eccezione dello Shark Spartan RS, dotato di chiusura a doppia D, meno pratica con i guanti. I sistemi di regolazione sono complessivamente efficaci, ma alcuni modelli, come lo Shoei J-Cruise 3, si distinguono per la facilità d'uso.

La vestibilità varia a seconda dei modelli e della morfologia. Punti di pressione compaiono sul collo e sulla ascella con i modelli Caberg Levo X e HJC F100 Carbon, e sulla parte posteriore della testa e sulla fronte sull'iXS 422 FG 2.2. Anche le chiusure degli AGV K5 Jet Evo e Nolan X-1005 Ultra possono esercitare pressione nella zona del collo. L'imbottitura e la finitura sono complessivamente soddisfacenti e facili da mantenere. I pesi corrispondono ai dati dei produttori, ad eccezione dei modelli iXS 422 FG 2.2 e LS2 FF811 Vector 2, leggermente più pesanti del dichiarato.

Le visiere e i parasole sono complessivamente molto buoni. La visiera dello Shoei J-Cruise 3 si utilizza in due punti, quelle dei Caberg Levo X e LS2 FF811 Vector 2 richiedono più forza, mentre quella dell'HJC F100 Carbon richiede idealmente l'uso di entrambe le mani. L'HJC F100 Carbon è inoltre l'unico modulare utilizzabile con la visiera aperta e la mentoniera sollevata. Per quanto riguarda i parasole, il Nolan X-1005 Ultra offre una pratica risalita automatica, mentre quello del LS2 FF811 Vector 2 può leggermente ostacolare la visione.

Comportamento di guida ed equipaggiamento

Durante la guida, tutti i caschi sono stabili e offrono una buona libertà di movimento. Gli integrali e i modulari chiusi sono più silenziosi, mentre i jet offrono un campo visivo più ampio. La ventilazione è complessivamente soddisfacente, con ottime prestazioni per gli AGV K5 Jet Evo e LS2 FF811 Vector 2. L'HJC F100 Carbon consente inoltre l'utilizzo con la mentoniera sollevata.

Le differenze sono più marcate a livello di equipaggiamento. Shoei, Nolan, Caberg, Shark e Schuberth propongono caschi compatibili con sistemi di comunicazione, mentre lo Schuberth J2 integra direttamente altoparlanti. Al contrario, i modelli HJC, iXS e LS2 non sono a tal fine.

L'uso degli occhiali è confortevole sui caschi Schuberth J2, HJC F100 Carbon, Nolan X-1005 Ultra e Shark Spartan RS, con un buon posizionamento delle aste e senza pressione sulle tempie. Sui modelli AGV K5 Jet Evo, Shoei J-Cruise 3, Caberg Levo X e iXS 422 FG 2.2 gli occhiali possono essere utilizzati, ma le aste non si posizionano correttamente dietro l'orecchio, il che può risultare fastidioso. Il casco LS2 FF811 Vector 2, invece, non consente affatto l'uso degli occhiali.

Una scelta che dipende soprattutto dall'uso

Il test mostra che la scelta del casco dipende fortemente dalle esigenze individuali. Il casco integrale offre la migliore protezione, mentre il casco jet privilegia il comfort e la libertà. Il casco modulare combina elementi di entrambi e rappresenta spesso una soluzione equilibrata. Il TCS raccomanda di provare diversi modelli per trovare la taglia e la vestibilità più adatte.

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