Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Ritorno della bella stagione: come viaggiare in sicurezza

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen, 16 aprile 2026 (ots)

Con il ritorno del bel tempo, gli svizzeri e le svizzere tornano sulla strada, sia in auto, in camper o su due ruote. Questa mezza stagione, caratterizzata da temperature più miti, richiede tuttavia alcune precauzioni. Il TCS ricorda i gesti essenziali per preparare il proprio veicolo e circolare in tutta sicurezza.

Che sia stata utilizzata durante la stagione fredda o rimasta ferma, l'auto merita una rimessa a punto. Si raccomanda una pulizia completa, dentro e fuori. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai vetri e agli specchietti retrovisori per garantire una visibilità ottimale. I residui di sale accumulati sulla carrozzeria e sul sottoscocca devono essere rimossi, preferibilmente in un autolavaggio. La pulizia del motore, invece, deve essere affidata a un professionista per evitare danni ai componenti elettrici. È inoltre consigliato un controllo primaverile per verificare gli elementi essenziali per la sicurezza.

È anche il momento di rimuovere gli equipaggiamenti invernali, il cui peso influisce sul consumo di carburante e sul comportamento del veicolo. Si consiglia il cambio gomme estive: devono essere in buono stato, adatte all'uso e avere un battistrada minimo di 3 mm. Il TCS raccomanda di montarle in aprile e di mantenerle fino a ottobre. Nelle regioni prealpine e montane, tuttavia, può essere prudente attendere qualche giorno in più a causa del rischio di neve fino a fine aprile.

Moto: tornare sulla strada in tutta fiducia

Prima della prima uscita, è necessaria una verifica completa della moto. Occorre in particolare controllare l'assenza di perdite d'olio, nonché il corretto funzionamento dell'illuminazione, degli indicatori di direzione e degli altri elementi di sicurezza. In caso di dubbio, è consigliato un controllo da parte di uno specialista.

L'equipaggiamento del motociclista è altrettanto fondamentale. Stivali, guanti, protezioni per ginocchia, spalle e gomiti, così come una protezione dorsale, sono indispensabili. Per migliorare la visibilità, si consiglia di privilegiare indumenti chiari o dotati di elementi riflettenti. Infine, il casco deve essere conforme alla norma ECE 22-05 o ECE 22-06, essere in buono stato ed essere sostituito ogni cinque anni o dopo un urto.

Bicicletta: manutenzione e visibilità in primo piano

Dopo la pausa invernale, anche la bicicletta necessita di manutenzione. Si raccomanda una pulizia con acqua, una spugna e una spazzola, evitando getti ad alta pressione che possono danneggiare i cuscinetti. Per lo sporco ostinato si può utilizzare un prodotto adeguato. È importante lubrificare la catena, i giunti della trasmissione, il sistema di cambiata, i cuscinetti del movimento centrale, le leve dei freni e la sospensione del sellino, facendo attenzione a non imbrattare i freni di grasso. I pneumatici devono essere gonfiati secondo le indicazioni del produttore e l'illuminazione e i freni devono funzionare perfettamente.

Per le biciclette elettriche, la batteria - conservata separatamente in un luogo asciutto - deve essere controllata. Se non è stata mantenuta tra il 50 e il 70 %, è opportuno ricaricarla fino a questo livello.

In Svizzera, il casco è obbligatorio solo per le biciclette elettriche veloci, ma il TCS ne raccomanda l'uso per tutti i ciclisti. Deve essere conforme alla norma EN 1078 e sostituito ogni cinque anni o dopo un urto. Anche in questo caso, indumenti chiari o riflettenti migliorano la visibilità.

Camper: anticipare le proprie esigenze

Prima di rimettersi in viaggio, è indispensabile un controllo tecnico del camper. Occorre verificare il livello dell'olio, la batteria e la pressione dei pneumatici, nonché lo stato dei freni, del liquido dei freni e del liquido di raffreddamento. Anche l'illuminazione deve essere controllata. Gli impianti dell'acqua e del gas devono essere ispezionati ed è essenziale assicurarsi che tutti i documenti obbligatori siano a bordo. Infine, trarre insegnamento dalla stagione precedente consente di anticipare le esigenze ed evitare brutte sorprese, per iniziare la nuova stagione del campeggio in tutta serenità.