Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Avvertenza sui seggiolini per bambini: modelli simili presentano gravi carenze di sicurezza

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Nel test attuale sui seggiolini per bambini, il TCS emette avvertenze relative a due modelli di seggiolini nonché a sette modelli simili. La problematica riguarda modelli copiati, proposti principalmente su piattaforme online asiatiche. Si sconsiglia vivamente l'acquisto di questi prodotti.

Già nell'autunno 2025, il Touring Club Svizzero aveva emesso un'avvertenza sui prodotti riguardante i modelli Chipolino Olympus i-Size e Reecle 360, venduto anche con le denominazioni ZA10 i-Size o 946i i-Size.

Nel test attuale sono stati riscontrati gravi problemi di sicurezza nei modelli simili Buf Boof Tweety Plus, Ding Aiden 360, Kidiz 360, KidsZone i-Size 360, Lettas i-Size 360, Miophy i-Size 360 e Xomax 946i. Si sconsiglia pertanto vivamente l'acquisto dei prodotti citati.

In particolare sulla piattaforma commerciale Alibaba viene offerta un'ampia gamma di seggiolini auto per bambini omologati UN Reg. 129, che possono essere dotati di proprie scritte, confezioni e rivestimenti oppure ulteriormente personalizzati. Anche il seggiolino originariamente testato come Reecle 360 (ZA10 i-Size) viene offerto con queste opzioni. A causa delle possibilità di personalizzazione offerte, il numero di varianti di prodotto e di denominazioni disponibili sui diversi marketplace online è molto elevato e in rapida evoluzione.

Il bambino può essere sbalzato fuori dal seggiolino

La navicella Kinderkraft Mink Pro 2, durante il test effettuato, si stacca dalla base Isofix corrispondente Base Mink FX2 e viene proiettata in avanti insieme al manichino. In caso di incidente grave sussiste quindi un elevato rischio di lesioni per il bambino. Ai genitori che hanno già acquistato il seggiolino si raccomanda di utilizzare la navicella, per quanto possibile, senza la base Mink FX2 e di fissarla con la cintura del veicolo. Fissata in questo modo, la navicella offre una buona protezione nei test effettuati. Durante l'installazione è importante prestare attenzione al corretto passaggio della cintura (la cintura addominale passa nella parte inferiore del sedile, sul lato delle gambe, mentre la cintura diagonale passa intorno alla parte superiore del sedile, sul lato della testa) e a tendere bene la cintura.

Per gli altri sette modelli di seggiolini, simili al Reecle 360 (ZA10 i-Size) testato lo scorso autunno e con lo stesso numero di omologazione, durante le prove cede il sistema di fissaggio inferiore. Le parti superiori delle scocche rimangono sì collegate al veicolo tramite la cinghia Top Tether, ma a causa dell'assenza di un efficace punto di carico inferiore, le scocche vengono proiettate attraverso l'abitacolo insieme al manichino. Nel successivo impatto all'interno del veicolo sussiste anch'esso un elevato rischio di lesioni per il bambino.

Prese di posizione dei fornitori

I fornitori sono stati informati preventivamente dei risultati relativi ai loro prodotti e invitati a esprimere una presa di posizione. Il produttore Kinderkraft offre ai propri clienti una sostituzione o un rimborso del prodotto "Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2". I genitori che hanno acquistato la navicella con la base Isofix possono contattare il produttore all'indirizzo e-mail: safety@kinderkraft.com.

Il produttore YANGZHOU LETTAS BABY PRODUCT CO., LTD ha comunicato che, a partire da gennaio, nella produzione corrente sono stati introdotti diversi miglioramenti volti ad aumentare la stabilità dei seggiolini. Secondo il produttore, la versione migliorata viene distribuita uniformemente a tutti i fornitori.

Poiché anche i modelli di seggiolini qui valutati come insufficienti soddisfano comunque i requisiti legali, possono essere commercializzati in Europa. Un diritto generale alla restituzione o alla sostituzione dei prodotti già acquistati non deriva necessariamente dai risultati negativi nei test di tutela dei consumatori. I genitori che hanno acquistato il nuovo seggiolino meno di due anni fa potrebbero tuttavia avere un diritto alla garanzia per difetti nei confronti del venditore, da valutare caso per caso.

Il test completo dei seggiolini per bambini, con i risultati di tutti i modelli esaminati, sarà pubblicato alla fine di maggio.

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Nota sul test

È opportuno notare che il test di impatto frontale effettuato nel programma di prove per i consumatori è più severo rispetto ai test di omologazione secondo il regolamento ONU R129, il che comporta sollecitazioni più elevate - ma realistiche - sul sistema di ritenuta per bambini. La severità dell'impatto frontale nel R129 si basa su caratteristiche dei veicoli degli anni '80. Poiché i veicoli si sono evoluti e sono diventati più rigidi, nel test viene utilizzata una severità d'impatto più elevata, che corrisponde alle caratteristiche dei veicoli attuali. Il test è generalmente riconosciuto ed è preso in considerazione dai produttori di seggiolini per bambini nello sviluppo dei loro prodotti.