Classifica dei social: Instagram saldamente in testa per la ricerca di PMI

I social media vengono utilizzati in modo mirato nella ricerca di servizi delle PMI. Lo dimostra lo studio "PMI Digital Pulse 2025", condotto da localsearch e dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU). Tra la popolazione complessiva, Instagram guida chiaramente la classifica delle più popolari tra le piattaforme di ricerca di PMI, seguita da Facebook e LinkedIn. Tra gli under 30, TikTok scalza LinkedIn al terzo posto.

Instagram domina nettamente: il 77% degli utenti dei social media si serve di Instagram per cercare servizi delle PMI. Segue Facebook, nettamente staccato con il 49%, mentre LinkedIn si classifica terzo con il 28%.

Lo studio "PMI Digital Pulse 2025" evidenzia chiaramente che i social media non servono solo a ispirare e intrattenere, ma vengono anche utilizzati in modo mirato come motore di ricerca per i servizi delle PMI svizzere. "Le PMI che non sono presenti o attive sui social ci rimettono in termini di visibilità e quindi di potenziale commerciale, rischiando così di perdere competitività nel mercato digitale", conclude Stefano Santinelli, CEO di localsearch.

I social oltre due volte più popolari della media tra gli under 30

Lo studio "PMI Digital Pulse 2025" dimostra che le informazioni digitali sui servizi delle PMI sono importanti per la stragrande maggioranza della popolazione (82%). Questa esigenza è particolarmente marcata tra i 30-44enni, il 91% dei quali apprezza potersi informare sulle PMI in modalità digitale. Questo interesse è elevato anche tra i giovani tra i 18 e i 29 anni (86%) e tra gli adulti tra i 45 e i 59 anni (80%). Anche nella fascia d'età compresa tra i 60 e i 79 anni, il 70% delle persone interpellate ritiene che le informazioni digitali delle PMI siano importanti o molto importanti.

Quando gli svizzeri cercano una PMI senza conoscere ancora nessun operatore, otto persone su dieci (80%) utilizzano per prima cosa un motore di ricerca come Google, mentre solo il 13% degli intervistati fa ricorso ai social media come prima risorsa (vedi Figura 1).

I social media hanno quindi esaurito il loro ruolo di motore di ricerca per le PMI? Stefano Santinelli, CEO di localsearch, non la pensa così e sottolinea una netta differenza generazionale: "I giovani si muovono con naturalezza sui social e questo influenza anche le loro abitudini di ricerca." I rilevamenti mostrano che tra le persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni, il 29% - più del doppio rispetto alla popolazione totale - utilizza i social media per la prima ricerca di una PMI. Persino tra i 30 e i 44 anni la percentuale è superiore alla media (15%). L'utilizzo diminuisce sensibilmente solo con l'avanzare dell'età, raggiungendo l'8% nella fascia 45-59 anni e il 5% in quella 60-79 anni (vedi Figura 2).

Si riscontra una differenza di genere, con le donne (16%) che ricorrono più spesso ai social rispetto agli uomini (10%) nella ricerca di PMI. Anche a livello regionale emergono differenze. In Ticino, il 19% degli intervistati utilizza i social media a questo scopo, più che nella Svizzera romanda (15%) e nella Svizzera tedesca (12%).

Classifica dei social: Instagram molto più avanti di Facebook e simili

Nella ricerca dei servizi delle PMI tramite i social, Instagram è chiaramente in testa. Il 77% degli utenti dei social si affida infatti a questa piattaforma. Seguono con un netto distacco Facebook (49%), LinkedIn (28%), YouTube (23%), TikTok (15%), Pinterest (8%), X (5%) e Snapchat (2%), come riporta la Figura 3.

Queste cifre coincidono con quelle dello studio sull'utilizzo dei media "IGEM-Digimonitor 2025", che segnala Instagram come piattaforma social più utilizzata per tutte le fasce d'età. "PMI Digital Pulse 2025" illustra questo dato in modo specifico nel contesto della ricerca dei servizi delle PMI svizzere.

Il predominio di Instagram è ancora più evidente tra gli utenti dei social di età compresa tra i 18 e i 29 anni, l'88% dei quali utilizza la piattaforma per cercare i servizi delle PMI (vedi Figura 4). Facebook si classifica secondo con un grande distacco (26%), seguito a ruota da TikTok con il 24%. Rispetto alla popolazione complessiva, per la quale TikTok occupa solo il 5° posto, la piattaforma si posiziona nettamente meglio tra i giovani adulti. Con una quota del 60%, le persone di età pari o superiore ai 30 anni (fasce d'età 30-44, 45-59, 60-79) cercano le PMI su Facebook con una frequenza nettamente maggiore rispetto a quelle tra i 18 e i 29 anni (26%).

Per quanto riguarda le altre piattaforme social, il confronto tra età rivela un quadro opposto, con una prevalenza tra gli uomini nell'uso di tali strumenti. Il fenomeno è particolarmente evidente per LinkedIn (38% uomini, 22% donne), YouTube (31% contro 18%) e X (10% contro 2%). Anche l'utilizzo di Facebook è tendenzialmente più elevato tra gli uomini (58% contro 45%).

I social: ben più di un canale di ricerca, anche per la cura dei contatti

Secondo lo studio "PMI Digital Pulse 2025", i social media non sono rilevanti solo per la ricerca dei servizi delle PMI, ma stanno diventando sempre più importanti anche come canale per la cura dei contatti digitali. Per il 65% degli intervistati è importante che le PMI offrano opportunità digitali a questo scopo e anche tra le persone ultrasessantenni la percentuale si attesta a un sorprendente 62%. Oltre ai canali classici come e-mail e SMS, anche i social media sono apprezzati come mezzo per fidelizzare la clientela. Il 13% degli intervistati sarebbe infatti disposto a utilizzarli in modo mirato per rimanere in contatto con le PMI.

"È chiaro che i social media non servono solo a ispirare e intrattenere, ma sono anche usati per le ricerche: le PMI dovrebbero integrarli nelle loro risorse di comunicazione e marketing, non ultimo perché sono importanti anche per la cura dei contatti digitali", afferma Stefano Santinelli.

Con la nuova versione del prodotto digitalONE di localsearch, per le PMI sarà ancora più facile mostrare la propria presenza sui social, pubblicare post professionali su Instagram, Facebook e simili e reagire in modo rapido e competente alle recensioni e ai feedback dei clienti.

Trovate maggiori informazioni sullo studio "PMI Digital Pulse 2025" e sul whitepaper a questo link. I grafici dello studio possono essere scaricati qui.

