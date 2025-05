OceanCare

Aus Müll wird Kunst: European Trash Art Tour in Wädenswil

Bild-Infos

Download

OceanCare und The Trash Traveler laden Sie zu einer Kunstaktion ein.

Erleben Sie, wie Abfall zum Sinnbild für die Vermüllung der Meere wird.

Im Rahmen der Kampagne Because Our Planet Is Blue spannt OceanCare mit dem Umweltaktivisten Andreas Noe alias The Trash Traveler zusammen. Die European Trash Art Tour for the Ocean bringt Ästhetik in den Umweltschutz – auch in Wädenswil. Am Ufer des Zürichsees verwandelt sich Müll in eine starkes Bild für den Meeresschutz:

Wann

Mittwoch, 28. Mai 2025, 9.00 bis 12.00 Uhr

Wo

Seeplatz Wädenswil (zwischen Bahnhof und See)

Der Event ist Teil einer Tour durch Europa im Vorfeld der UN-Ozeankonferenz, welche am 9. Juni in Nizza beginnt. In sechs Städten werden Forderungen von OceanCare künstlerisch umgesetzt. In Wädenswil, am Sitz von OceanCare, steht die globale Plastikverschmutzung im Fokus, denn mit rund 127 Kilo pro Kopf und Jahr gehört die Schweizer Bevölkerung weltweit zu den Spitzenreitern beim Plastikverbrauch – das muss sich ändern.

Was Sie erwartet

Live-Performance: Abfall wird zu Kunst und damit zur Aufforderung an die Regierungen der Welt, in Nizza wirksame Massnahmen zum Schutz der Meere zu treffen.

Abfall wird zu Kunst und damit zur Aufforderung an die Regierungen der Welt, in Nizza wirksame Massnahmen zum Schutz der Meere zu treffen. Interviewmöglichkeiten: Mit dem Umweltaktivisten und Künstler Andreas Noe und mit Fabienne McLellan, Geschäfsführerin und Leiterin Plastikprogramm von OceanCare.

Kontaktnahme

Vereinbaren Sie einen Interviewtermin und/oder bestellen Sie Fotomaterial zum Event bei: Vera Bürgi, Organisationskommunikation, vbuergi@oceancare.org, Mobile +41 (0)79 205 63 65.

Bildmaterial

Über OceanCare

OceanCare ist eine international tätige Meeresschutzorganisation mit Sitz in der Schweiz. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 setzt sie sich für den Schutz und die Regeneration der Meeresumwelt und ihrer Bewohner ein – mit wissenschaftlicher Forschung, konkreten Schutzprojekten und Bildungsarbeit.

Mit der Kampagne Because Our Planet Is Blue fordert OceanCare von den Regierungen der Welt konkrete Massnahmen zum Schutz des grössten Ökosystems unseres Planten. In Nizza wird eine Petition übergeben, die bisher von rund 90'000 Personen unterzeichnet wurde.

OceanCare Gerbestrasse 6 CH-8820 Wädenswil www.oceancare.org