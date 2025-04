OceanCare

Im Urlaub Wale und Delfine erforschen: Expeditionen im Mittelmeer im Sommer 2025

Zürich (ots)

Einmalige Gelegenheit für Naturbegeisterte, Seite an Seite mit Meeresbiologen im Einsatz zu sein.

Immer öfter wird Wissenschaft nicht nur von Fachleuten betrieben, sondern mit Beteiligung engagierter Bürger. Seit 38 Jahren verfolgt das Tethys Research Institute diesen partizipativen Ansatz im Mittelmeer. Teilnehmende aus allen Altersgruppen haben die Möglichkeit, an Bord mit erfahrenen Forschern tätig zu sein – und das inmitten von Finnwalen, Pottwalen und verschiedenen Delfinarten in freier Wildbahn.

Für die Teilnahme in der nordwestlichen Mittelmeerregion Italiens sind weder Vorkenntnisse in der Forschung noch Segelerfahrung notwendig. Das Motorsegelboot Pelagos sticht montags von Portosole Sanremo in See und nimmt maximal 11 Teilnehmende mit, zusammen mit Skipper und dem Forschungsteam. Jede Expedition dauert sechs Tage, Bordsprache ist Englisch. Täglich gibt es kurze Briefings, in denen wissenschaftliche Methoden und Aspekte des Meeresschutzes verständlich erklärt werden. So wird jeder Tag zu einer authentischen Erfahrung als Meeresbiologe.

„Die gesammelten Daten, auch von den vielen engagierten Bürgern, die an den Forschungskursen teilnehmen, sind von unschätzbarem Wert und stehen im Zentrum vieler Maßnahmen zum Schutz von Walen und Delfinen im Mittelmeer, u.a. gegen Schiffskollisionen mit Großwalen. Es ist ein Geschenk, die Schönheit dieser erstaunlichen Meeressäuger zu genießen und gleichzeitig zu lernen und zum Schutz beizutragen“, sagt Nicolas Entrup, Direktor Internationale Beziehungen bei OceanCare, einer Partnerorganisation des Tethys Research Institute.

Um möglichst vielen Menschen diese außergewöhnliche Erfahrung zu ermöglichen, bietet Tethys einen 15%-Rabatt auf alle Expeditionen zwischen Ende Mai und Oktober 2025 – für alle Buchungen, die bis Mitte Mai eingehen.

Weitere Informationen:

https://whalesanddolphins.tethys.org/join-us/cetacean-sanctuary-research/

Fotos und Videos:

https://drive.google.com/drive/folders/1fW7T9hUs0fRbcJGm_b1OO7wuISbm5bjK?usp=sharing