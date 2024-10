Naturinform GmbH

WPC-Markt im Wandel: Naturinform erweitert Angebot an nachhaltigen Terrassendielen

Redwitz a.d. Rodach

Auf dem europäischen Markt für WPC-Produkte hat es eine Konsolidierung gegeben. Naturinform übernimmt Teile der Produktionsanlagen des finnischen Unternehmens UPM, das im Juni den Rückzug aus der Fertigung von WPC-Terrassendielen angekündigt hat. Der deutsche WPC-Spezialist wird die Anlagen neu aufbauen und die Produktion der vormals von UPM vermarkteten Terrassendielen „Piazza Pro“ und „Piazza One“ fortführen. Die Vereinbarung tritt ab Oktober 2024 in Kraft.

Naturinform hat angekündigt, daraus entstehende Marktchancen in den kommenden Wochen eingehend zu prüfen und den reibungslosen Nachschub der beiden Produkte sicherzustellen. Damit übernimmt das Unternehmen eine Schlüsselrolle im wachsenden Marktsegment der WPC-Terrassendielen.

Mit der Übernahme der UPM-Produktlinien verstärkt Naturinform gezielt sein Engagement im Co-Ex-Segment von Terrassendielen – das sind WPC-Dielen mit einer zusätzlichen Ummantelung, die eine besonders hohe Robustheit gewährleisten. Gleichzeitig treibt das Unternehmen eigene, bereits angekündigte Investitionen in die Produktion einer neuen Co-Ex-Produktlinie voran, die voraussichtlich auf der BAU-Messe in München der Weltöffentlichkeit vorgestellt wird.

„Wir hätten uns keinen besseren Nachfolger für unsere WPC-Produkte vorstellen können“, erklärt Edward Robinson, Director UPM Profi. „Naturinform teilt unsere Werte in Bezug auf Qualität, Nachhaltigkeit und Service. Wir sind sicher, dass unsere Produkte auch in Zukunft in besten Händen sind und der Markt zuverlässig beliefert wird.“

Horst Walther, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Naturinform, sieht in der Übernahme eine bedeutende Wachstumschance: „Die Integration der UPM-Produkte stärkt unsere Position im internationalen Markt erheblich. Gemeinsam mit unserer eigenen Co-Ex-Produktreihe sind wir überzeugt, dass wir Naturinform langfristig erfolgreich weiterentwickeln und neue Wachstumschancen und -märkte erschließen können.“

Pia Hobeck, Geschäftsführerin von Naturinform, betont: „Damit bleiben wir unserer Strategie treu, als führender Anbieter von WPC-Lösungen kontinuierlich auf Innovation, Produktvielfalt und Nachhaltigkeit zu setzen.“

