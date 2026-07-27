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CORII bringt Licht in die Lederproduktion

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Oberdiessbach (ots)

Leder ist eines der ältesten Materialien der Welt - seine Herstellung gehört jedoch zu den undurchsichtigsten Prozessen. Von welchem Tier stammt die Haut? Wie hat das Tier gelebt? Wie viele Kilometer liegen zwischen Hof, Schlachthof und Gerberei? Wie wurde das Leder gegerbt, wer hat es gegerbt - und mit welchen Chemikalien?

CORII bringt Licht ins Dunkel und macht vor allem eines möglich: Zugang zu Leder mit guter Herkunft. CORII produziert und verkauft es selbst - bio, biodynamisch oder regenerativ gehalten, regional gegerbt, lückenlos dokumentiert. Denn Leder hat seinen Ursprung nicht in der Gerberei, sondern auf dem Bauernhof. Es ist die Haut von Tieren, die für die Produktion von Lebensmitteln - Milch und Fleisch - gehalten wurden.

Trotzdem werden in der Schweiz jährlich Hunderttausende Felle entsorgt, während gleichzeitig Leder aus globalen, intransparenten Lieferketten importiert wird. Für CORII ist das kein Materialproblem, sondern ein Systemproblem. Deshalb bringt CORII Landwirtschaft, Gerbereien, Handwerksbetriebe, Marken und Designschaffende in einem gemeinsamen Netzwerk zusammen. Mit Preisen, die für alle an der Herstellung Beteiligten gleichermassen tragbar sind, einer Herkunft, die sich lückenlos bis zum Hof zurückverfolgen lässt, und Partnerschaften, die auf lange Sicht Bestand haben.

Anders als klassische Nachhaltigkeitsberatungen bleibt CORII nicht bei Berichten und Zertifikaten stehen. Das Team kennt die Gerbereien, entwickelt Leder gemeinsam mit Produzent:innen, begleitet Produktentwicklungen und öffnet Zugang zu einem Netzwerk aus Spezialist:innen entlang der gesamten Lieferkette.

CORII unterstützt Unternehmen bei Materialanalysen, Lieferkettenbewertungen, regulatorischen Anforderungen wie dem Digital Product Passport sowie bei der Entwicklung neuer Produkte - und vermittelt in Workshops und Exkursionen praxisnahes Wissen zu Materialien, Herkunft und Produktion. Denn Transparenz entsteht nicht durch Marketing, sondern durch Verständnis.

CORII versteht sich als Brücke zwischen Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Design - dort, wo Wertschöpfung entsteht, die ökologisch sinnvoll, wirtschaftlich tragfähig und langfristig resilient ist.

Wer sind CORII

Initiatorin von CORII ist Nina Conrad, Materialexpertin und Pionierin im Bereich nachhaltiger Materialentwicklung. Als Mitgründerin und Präsidentin von Fibershed DACH, Gründungsmitglied der Sustainable Leather Foundation sowie Advisory-Board-Mitglied der Regenerative Textiles Initiative von Milkywire setzt sie sich für eine zukunftsfähige Textil- und Materialkultur ein. Sie lehrt an Hochschulen und berät internationale Marken wie Toteme, die Kering Group und Wildling Shoes in den Bereichen Materialstrategie, Lieferketten und nachhaltige Produktentwicklung.

Hinter CORII steht die G. Neuenschwander Söhne AG, ein traditionsreiches Familienunternehmen aus dem Emmental mit über 160 Jahren Erfahrung im Handel und in der Verarbeitung von Häuten und Fellen. Dieses tief verankerte Know-how bildet die Grundlage für die Verbindung von Handwerk, Innovation und einer neuen Generation nachhaltiger Materialien.

Zusätzliche Informationen unter corii.ch | @corii.ch