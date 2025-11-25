Fürstentum Liechtenstein

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich: Peter Wolff für neue Mandatsperiode wiederbestellt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in der Sitzung vom Dienstag, 25. November 2025, die Schlichtungsperson für die aussergerichtliche Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich für die Mandatsperiode 2026-2027 neu bestellt.

Die aktuelle Mandatsperiode der Schlichtungsperson endet am 31. Dezember 2025. Für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2027 wird Peter Wolff erneut als Schlichtungsperson gemäss Art. 5 der FSV bestellt. Peter Wolff war bereits in der vergangenen Mandatsperiode in dieser Funktion tätig.

Die Regierung dankt Peter Wolff für seine Bereitschaft zur Mitwirkung in der bevorstehenden Mandatsperiode und wünscht ihm für die Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben viel Erfolg.