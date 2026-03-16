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6.5% mehr Agrarkunststoffe gesammelt

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Medienmitteilung vom 16. März 2026

6.5% mehr Agrarkunststoffe gesammelt

Gemäss offiziellem Monitoring sammelte ERDE Schweiz im Jahr 2025 über 2’660 Tonnen Agrarkunststoffe. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von etwa 6,5 %. Das Potential bleibt nach wie vor gross.

In der Landwirtschaft werden jedes Jahr grosse Mengen an Kunststoffprodukten eingesetzt – darunter Silagestretchfolien, Siloflachfolien, Unterziehfolien oder Pressengarne. Um zu verhindern, dass diese Agrarkunststoffe als Abfall enden, wurde das freiwillige Rücknahmesystem ERDE Schweiz geschaffen. Hersteller, Landwirte und Sammelstellenbetreiber übernehmen gemeinsam Verantwortung und sorgen dafür, dass gebrauchte Agrarkunststoffe recycelt und wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Dadurch werden Rohstoffe geschont und CO₂-Emissionen reduziert.

Im vierten Sammeljahr konnte ERDE Schweiz die Sammelmenge erneut erhöhen: Über 2’660 Tonnen Agrarkunststoffe wurden gesammelt und Silo- sowie Stretchfolien dem Recycling zugeführt. Zudem konnte das Sammelstellennetz weiter ausgebaut werden.

«Heute zählt ERDE Schweiz 127 Sammelstellen – eine erfreuliche Zahl, die zeigt, wie das Netzwerk wächst und alle Beteiligten Verantwortung übernehmen, um die Rohstoffe im Kreislauf zu halten. Gemeinsam mit unserem Systembetreiber RIGK GmbH werden weiterhin neue Sammelstellen gesucht, um auch Gebiete abzudecken, die aktuell noch Lücken aufweisen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Unterstützung der Sammelstellen weiter verstärkt – eine notwendige Reaktion auf die Herausforderungen des Recyclingmarktes.», erklärt Riccardo Casanova, Geschäftsführer von ERDE Schweiz.

Wenn die nächste Sammelstelle weit weg ist, besteht die Möglichkeit, selbst eine Sammelstelle zu eröffnen – entweder permanent oder mit einzelnen Sammeltagen im Jahr. Die Sammelstellen sammeln dabei nicht nur ihre eigenen Folien, sondern bieten dies auch anderen Landwirten in der Umgebung an. Dabei profitieren sie alle von kürzeren Anlieferungswegen und auch von der finanziellen Unterstützung durch ERDE Schweiz. Wer sich beteiligt, leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Erhaltung wertvoller Rohstoffe.

Die gesammelten Folien werden in der Schweiz sowie in weiteren zertifizierten Verwertungsanlagen in der EU recycelt. Unabhängige Prüfer bestätigen sowohl die Sammlung als auch das Recycling und erstellen einen Bericht, der die ordnungsgemässe Verwertung dokumentiert. Durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei ERDE Schweiz wird der Wertstoffkreislauf geschlossen, Ressourcen werden geschont und die Umwelt geschützt.

Trotz der bereits erfreulichen Sammelmengen wird in der Schweiz derzeit nur etwa ein Viertel der gebrauchten Silofolien recycelt – das Potenzial bleibt also weiterhin gross. Die Sammlung und das Recycling von Agrarkunststoffen leisten einen klar messbaren Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.

Weitere Informationen über ERDE Schweiz

ERDE Schweiz ist ein Rücknahme- und Recyclingsystem für Siloballenfolien, Netze und Garne in der Schweiz, das aktiv zu nachhaltiger Agrarwirtschaft in der Futtermittelproduktion und im Obst- und Gemüseanbau beiträgt. Der unabhängige Verein ERDE Schweiz – als assoziiertes Mitglied des Dachverbands der Schweizer Kunststoffindustrie KUNSTSTOFF.swiss – setzt sich aus Herstellern, Händlern, Entsorgern und Partnerverbänden zusammen und wird von Kurt Röschli präsidiert.

www.erde-schweiz.ch

Kontakte für Rückfragen:

Kurt Röschli, Präsident, +41 79 332 83 36, k.roeschli@erde-schweiz.ch

Riccardo Casanova, Geschäftsführer, +41 62 834 00 62, r.casanova@erde-schweiz.ch

Carina Nijsen, Stv. Geschäftsführerin, +41 62 834 00 66, c.nijsen@erde-schweiz.ch

Debora Rondinelli, Kommunikation, +41 62 834 00 65, d.rondinelli@erde-schweiz.ch

Hannah von Ballmoos-Hofer, Co-Leiterin Energie & Umwelt SBV, +41 56 462 50 06

ERDE-Sammelpartner werden: Anne Biehl, Ansprechpartnerin von unserem Systembetreiber RIGK, +49 611 308600-56, biehl@rigk.de

Veröffentlichung: frei, wir freuen uns über einen Beleg

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