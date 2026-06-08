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RTgroup verstärkt Führungsteam: Drei Senior-Experten kommen an Bord

Christian Feldmann (Kearney), Dr. Philip Bacher (Russell Reynolds Associates) und Alexandra Marschner (SAP) neu im Führungsteam

München/Düsseldorf (ots)

Die internationale Beratung RTgroup verstärkt ihr Führungsteam mit drei ausgewiesenen Senior-Experten für operative Restrukturierung, Transformation, Governance und People. Mit Christian Feldmann, Dr. Philip Bacher und Alexandra Marschner reagiert RTgroup auf den stark steigenden Restrukturierungsbedarf in zentralen Industrien. Feldmann und Bacher starteten zum 1. Juni 2026 als Senior Partner bzw. Partner. Marschner übernimmt in der neu geschaffenen Position des Chief People Officer die RTgroup-weite Personalverantwortung.

"Deutschland hat ein strukturelles Restrukturierungsproblem. Aber es ist nicht die Zahl der Insolvenzen. Es ist der Zeitpunkt, zu dem Unternehmen handeln. Die besten Restrukturierungen, die wir begleiten, passieren dann, wenn Eigentümer und Führungsteams noch alle Optionen haben und nicht erst, wenn der Druck sie zwingt. Dafür brauchen sie Partner, die früh das Vertrauen gewinnen, unbequeme Wahrheiten auf Eigentümer- und Aufsichtsratsebene ansprechen und operative Verantwortung übernehmen. Genau dafür verstärken wir uns gezielt mit sehr erfahrenen Beratern", so Michael Dorn, CEO und Founder der RTgroup.

"Mit Christian Feldmann gewinnen wir einen der erfahrensten Restrukturierungspartner in DACH für internationale Restrukturierungen in einem komplexen Stakeholder-Umfeld. Er ist zudem Experte für die Automobilzuliefererindustrie, die in Deutschland unter erheblichem Transformationsdruck steht. Philip Bacher bringt ein Profil mit, was in der Branche selten ist: Er versteht, wie Aufsichtsräte und Eigentümer in Sondersituationen denken, und wie man auf dieser Ebene das Vertrauen aufbaut, das für eine erfolgreiche Restrukturierung erfolgskritisch ist. Mit Alexandra Marschner bauen wir eine moderne Führungskultur, die mit dem Anspruch unserer Mandate Schritt hält und People & Culture als echten Turnaround-Hebel nutzt", so Michael Dorn (RT) weiter.

Die drei neuen Senior-Experten

Christian Feldmann war zuvor Partner bei der internationalen Strategieberatung Kearney im Bereich Transaction & Transformation. Dort hat er das Finance Excellence Center in Europa geleitet. Als Trusted Advisor und in Interimsfunktionen begleitet er seit rund zwei Jahrzehnten Unternehmen bei komplexen Restrukturierungen und Finanzierungen, der strategischen Neuausrichtung bis hin zu allen Phasen des M&A-Prozesses. Seine besondere Stärke liegt im Zusammenspiel von kurzfristiger Stabilisierung und mittelfristiger Transformation. Dabei zeichnet ihn aus, die verschiedenen Stakeholder-Gruppen für die Transformation zu gewinnen und die Mitarbeiter für die Umsetzung zu motivieren. Zuvor war er in Führungsfunktionen bei PricewaterhouseCoopers, Dr. Wieselhuber & Partner sowie bei Deloitte.

Dr. Philip Y. Bacher kommt von Russell Reynolds Associates, wo er in der Board and CEO Advisory Practice strategisch und organisatorisch beraten hat. Zuvor war er Operating Partner bei der Aurelius Group. Hier führte er sowohl auf Boardebene als auch als Geschäftsführer Portfoliounternehmen

durch Transformationen. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsleitung bei AlixPartners. Sein Karriereweg umfasst zudem Stationen als assoziierter Partner bei der Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz sowie als Berater bei McKinsey und BCG. Mit zwanzig Jahren Erfahrung verbindet er analytische Schärfe, juristische Präzision und operative Umsetzungserfahrung und versteht, wie Eigentümer und Aufsichtsräte in Sondersituationen denken und handeln müssen.

Alexandra Marschner war fast 14 Jahre bei SAP tätig, zuletzt als Head of Strategy, Operations and Cultural Initiatives im Global Leadership Development. Sie verfügt über Führungserfahrung in verschiedenen HR-Positionen mit besonderem Fokus auf kultureller Transformation, Führungskräfteentwicklung, Performance Management sowie Learning & Development. Sie steht für die Verbindung von strategischer Weitsicht und konsequenter Umsetzung und treibt Veränderungen mit einem menschenzentrierten Ansatz voran. Als erste Chief People Officer der RTgroup verantwortet sie die Weiterentwicklung von Organisation, Führungskultur und HR-Strategie.

Über RTgroup

RTgroup ist eine internationale Boutique für Turnaround- und Restrukturierungsmanagement mit Präsenz in EMEA. Wir arbeiten mit einem ProActive-Turnaround-Ansatz, der analytische Schärfe und operative Umsetzungskraft verbindet. So richten wir Unternehmen mit innovativen Methoden frühzeitig neu aus. Wir kombinieren menschliche Nähe, operative Umsetzungskraft und analytische Schärfe, um anspruchsvolle Sondersituationen in nachhaltige Zukunftsfähigkeit zu verwandeln.

Website:

www.rteor.com