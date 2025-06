Panta Rhei PR AG

Sonniges und ausverkauftes Stadtopenair schreibt Geschichte

Am Wochenende stand der Glarner Kantonshauptort wieder im Zeichen der Musik. Am Stadtopenair trafen sich tausende von Besucherinnen und Besucher zur Musik der insgesamt 18 Künstlerinnen und Künstler. Zum ersten Mal in seiner Geschichte war das GLKB Sound of Glarus am Samstag ausverkauft. Das Line-up an den drei Sommertagen und -nächten zeigte sich besonders einheimisch.

Zu den Glarner Bands gehörten am GLKB Sound of Glarus 2025 Luut & Tüütli und Bandit. Sie feierten am Freitag nichts Geringeres als ihren 20. Geburtstag. Und das stiess auf Freude pur sowohl bei den Glarner Rappern auf der Bühne, als auch beim begeisterten Publikum. Für viele Glarnerinnen und Glarner sind Luut & Tüütli und Bandit mehr als nur Rapper: Sie sind eine kulturelle Institution sowie Inspiration für Gross und Klein. Am Samstag eröffnete mit Näbelliächt eine jüngere Glarner Band das Programm auf der GLKB-Bühne.

Musikalische Vielfalt zählt

Während am Donnerstag Schlager- und Rockfans mit Linda Fäh (CH), der Spider Murphy Gang (D) und Volxrox (CH) auf der GLKB-Bühne auf ihre Kosten kamen, spielten sich im glarnerSach-Village Finn’s Finale und Riana (CH) in die Herzen und Beine des Publikums. Am Freitag heizten Šuma Čovjek (CH) und Dabu Fantastic (CH) vor Luut & Tüütli und Bandit ein. Am gleichen Abend waren der Glarner El Cambio (CH), Tesla Death Ray (CH) und DJ Zsu Zsu (CH) schuld an der guten Stimmung im Village. Am ausverkauften Samstag übernahmen nach Näbelliächt mit Troubas Kater (CH) und Patent Ochsner (CH) Berner Bands das Zepter auf der grossen Bühne. Das glarnerSach-Village rockten The Basement Saints (CH), Catalyst (CH) und Palko!Muski (CH). Tagsüber leuchteten Kinder- und Elternaugen am kostenlosen Kinderprogramm während Jaëls Lieder aus ihrem Kinderalbum «Sensibeli».

Sonnige Aussichten

«Dauersonne an einem Glarner Stadtopenair ist sowas wie eine Premiere», freut sich Martin Huber, ohne dem Wetter allein die erfreulichen Besucherzahlen in die Schuhe zu schieben. Schon am Freitagabend kristallisierte sich aufgrund der Vorverkäufe ein ausverkaufter Samstag an. Insgesamt waren etwas mehr als 11’000 Besucherinnen und Besucher sowie 300 Helferinnen und Helfer am GLKB Sound of Glarus 2025. Huber kündigt an: «Wetter- und Besucherglück hin oder her: Nach zweimaliger Durchführung im Juni statt im August, findet unser Stadtopenair 2026 wieder am traditionellen letzten Augustwochenende statt.» Aufgrund des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2025 hatten sich die Veranstalter 2024 und 2025 für eine Vorverlegung in den Juni entschieden.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus fand von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21. Juni 2025, auf dem Zaunplatz in Glarus statt. Das nächste Glarner Stadopenair ist vom 27. bis 29. August 2026 festgelegt.

